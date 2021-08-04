В Череповце появится Центр амбулаторной онкологической помощи. Новое звено областной системы здравоохранения разместится на базе городской больницы, для него уже частично закуплено оборудование и выделено финансирование на ремонт помещений. Начальная цена контракта на проведение работ составляет 10,3 миллиона рублей.

Планируется, что первый в Вологодской области Центр амбулаторной онкологической помощи в Череповце примет пациентов уже к концу текущего года. Его важнейшие задачи - скрининг и диагностика, то есть выявление заболеваний на ранних стадиях и отбор больных на лучевое лечение и оперативные вмешательства.

Для Череповецкой городской больницы уже закуплен компьютерный томограф, подготовлено помещение для эндоскопических исследований.

Кроме того, на базе Центра будет организовано наблюдение за пациентами, уже поставленными на учет. Как рассказал главный врач Вологодской областной клинической больницы N 2 Андрей Пулин, оборудование Центра позволит проводить сеансы химиотерапии.

К 2024 году центры амбулаторной онкологической помощи появятся также в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и Устюжне. Их создание - часть проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".