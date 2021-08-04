В Гатчине показали походную мебель Павла I

В музее-заповеднике "Гатчина" предложили необычный поворот для ставшей уже привычной концепции "выставки одного предмета". Здесь представляют вещи, которые интересны не только сами по себе, но определенным образом характеризуют венценосных обитателей дворца. В прошлом году показали "императорскую раскладушку" - походную кровать Николая I, которой он пользовался прямо в Большом Военном кабинете. На этот раз "герои" выставки - походные стол и кресло его отца, императора Павла I.

Доподлинно неизвестно, как использовал Павел эти предметы - возил за собой повсюду или поставил где-то в одном месте. Хотя сам факт, что у него был походный комплект мебели для письма и чтения, говорит о его характере. Вырвавшись из-под опеки бабушки Елизаветы Петровны, цесаревич - потом император - вел активный образ жизни, много ездил, знал несколько языков, интересовался военным делом. Это подтверждают и исторические материалы, поэтому выставка называется "Привычка к занятиям". Несомненно, простые предметы мебели из красного дерева ему нравились - иначе, скорее всего, они бы не сохранились.

- В 1841 году деревянный ящик был найден на складах Таврического дворца, - рассказала хранитель фонда мебели музея-заповедника "Гатчина" Светлана Астаховская. - О том, что предмет принадлежит императору Павлу I, говорит вышитый золотом вензель на спинке кресла - такой он использовал только после коронации.

В сложенном виде комплект действительно выглядит как ящик: у стола с массивной тумбой складываются ножки, а в прямоугольное отделение под столешницей рядом с ящиками убирается кресло, которое в сложенном виде тоже похоже на коробку размером примерно 50х50 см и высотой не более 20. Сидеть на нем, наверное, очень удобно: мягкая обивка из зеленого бархата, деревянные подлокотники на металлических подпорках (они вынимаются из пазов и убираются в нижние прорези подлокотников). Однако, по словам Светланы Астаховской, конструкция довольно шаткая, так что спустя 200 лет садиться на музейный экспонат точно не стоит.

После смерти Павла I его личные покои в Гатчинском дворце превратились в мемориал - вдовствующая императрица Мария Федоровна перевезла сюда из Михайловского замка вещи, напоминавшие ей о муже. Сын добавил в Овальный кабинет комплект походной мебели - стол и стул. Они стояли на своих местах до 1941 года и были эвакуированы. А сам Гатчинский дворец во время Великой Отечественной войны сильно пострадал от нацистов. В ходе восстановительных работ на первом этаже провели значительную перепланировку, и на историческое место комплект уже не вернулся. Увидеть его можно только на временных выставках. "Привычка к занятиям" продлится до конца сентября.

Кстати

До конца сентября в Эрмитаже можно увидеть еще один удивительный образец походной мебели российских императоров. Дорожный сундук Александра III, представленный в Синей спальне Зимнего дворца, включает несколько сотен предметов, в том числе кровать, умывальный столик и кухню с набором посуды и оборудования.