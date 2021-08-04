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04.08.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

В Калининграде Mercedes въехал в мини-рынок и насмерть сбил женщину

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде произошло ДТП в районе мини-рынка на улице Фрунзе. Автомобиль Mercedes вылетел на тротуар, один человек погиб, двое пострадали.

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Как сообщает пресс-служба региональной полиции, трагедия случилась сегодня на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля. Автомобиль Lada под управлением 36-летнего мужчины, совершая левый поворот, столкнулся по касательной с автомобилем Mercedes с 22-летним водителем.

Mercedes выехал на тротуар, на котором располагались торговые палатки, и совершил наезд на женщину 1936 года рождения. От полученных травм пенсионерка скончалась. 22-летнего водителя и женщину 1954 года рождения, также пострадавшую в результате ДТП, доставили в больницу.

Сейчас идет проверка, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции, эксперты-криминалисты УМВД. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения проверки. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинградского района.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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