В Ленобласти избили зампрокурора, вступившуюся за работников кафе

В городе Выборг Ленинградской области Следственный комитет выясняет обстоятельства нападения на заместителя прокурора города в кафе "Папарацци".

Сотрудница надзорного ведомства пошла в заведение, чтобы выяснить, отчего руководство точки общепита не платит зарплату сотрудникам.

Но, как говорят в СК по Ленобласти, вместо объяснения, на зампрокурора напали. Женщину избивали руками и ногами. Сейчас подозреваемые в нападении задержаны.

СК по Ленобласти подготовил ходатайство о заключении их под стражу на период расследования.