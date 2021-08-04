В Петербурге бывшее бомбоубежище превратят в бассейн

В Петербурге началась реализация уникального проекта: современный бассейн разместят в бывшем бомбоубежище, помещение которого в 1990-е годы занимал ночной клуб "Тоннель".

В Смольном подчеркивают, что аналогов подобного приспособления помещения гражданской обороны под спортивный объект еще не было. Первых посетителей бассейн примет в следующем году.

- Все планируется выполнить в ярких тонах - там недостаточно дневного света, но искусственного освещения будет в избытке, - рассказывает Игорь Еремин, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию "Радуга", под управлением которой сейчас находится объект. - Стены украсят персонажи сказки Андерсена "Русалочка".

Превращение бывшего бомбоубежища в бассейн оценили в 100 миллионов рублей. В администрации Санкт-Петербурга подчеркивают, что это в несколько раз дешевле, чем строить новое здание.