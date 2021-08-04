В Петербурге под новый спектакль приспособят целый музей

В конце августа состоится премьера российской постановки лирично-сентиментального спектакля Lunapark швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска. Историю о путешествии семьи к морю в визуальной стилистике неореалистических итальянских фильмов покажут в креативном пространстве "Люмьер-Холл", которое будет полностью трансформировано на время проката спектакля.

Премьера иммерсивного спектакля состоялась 8 сентября 2020 года в Швейцарии, в Лугано, а уже в декабре началась работа над российской версией постановки. "Создавая спектакль в непростое время ограничений, когда дистанция между людьми особенно велика и наиболее остро ощущается недостаток теплоты простого человеческого общения, коммуникаций, свободы, Финци Паска открывает дверь в огромное пространство, не подвластное никаким ограничениям, позволяющее путешествовать, не думая о границах, испытывая удивительно яркие глубокие чувства - в пространство памяти", заявляют российские организаторы шоу.

Поиск новых форм взаимодействия со зрителем в условиях пандемии стал вызовом, на который Финци Паска ответил иммерсивным спектаклем. Этот формат позволил, соблюдая нормы дистанцирования, тем не менее сделать актеров и зрителей ближе, чем когда-либо. Отказавшись от сцены, пустив зрителя в закулисье, наполненное образами, из которых ткется полотно спектакля, Финци Паска сотворил очередной фокус, сократив дистанцию до минимума.

В основе российской версии лежат текст, музыка, идеи и образы, вложенные в проект Даниэле. Команда сохранила в постановке узнаваемые режиссерские приемы Финци Паска: сочетание театра, танца, акробатики и светлой, легкой атмосферы - переосмыслив, однако, сценографическую и режиссерскую концепцию представления.

Одной из самых сложных задач стал поиск площадки, подходящей и готовой к трансформации. Идеальным решением стал один из бывших газгольдеров, входящих в креативное пространство "Люмьер-Холл".

Режиссер российской версии Мария Романова, художник проекта Андрей Пунин и автор светового решения Евгений Ганзбург создали в газгольдере невероятное пространство сюрреалистического променада, наполненного образами, отсылающими к забытым сновидениям, детским открытиям и горько-сладким воспоминаниям о прошлом. Свободно перемещаясь по этому мифическому парку аттракционов, зрители совершают круг на карусели образов, оказываясь в итоге на сцене, где их ждет пронзительный монолог о жизни, смерти, памяти, счастье, детстве - о многих важных, сокровенных и тонких переживаниях, знакомых каждой душе.

В рамках этого масштабного проекта преобразилось не только внутреннее пространство газгольдера, но и прилегающая к нему уличная территория, которая станет полноценной зоной отдыха с фуд-кортом, бесплатными концертами петербургских музыкантов, попкорном, сахарной ватой - обязательными атрибутами парка аттракционов, которые можно будет получить в обмен на игровые жетончики, прилагающиеся к каждому билету.