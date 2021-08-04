В Петербурге под новый спектакль приспособят целый музей

Новости

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам отправиться в малыйхадж 19:18
Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение 19:10
Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ 19:08
Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы 18:50
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов 18:33
Умер режиссер и сценарист Александр Аравин 18:27
В Белом море во время шторма села на мель яхта "Агиней" 18:25
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса 17:56
Семин назвал большой честью возможность поработать с "Ростовом" 17:51
В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030" 17:14
На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова 17:07
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей 16:50
Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту 16:36
Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 16:35
Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице 16:31
Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины 16:20
В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 17:50
Рубрика: Культура

В Петербурге под новый спектакль приспособят целый музей

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 174(8525)
В конце августа состоится премьера российской постановки лирично-сентиментального спектакля Lunapark швейцарского режиссера Даниэле Финци Паска. Историю о путешествии семьи к морю в визуальной стилистике неореалистических итальянских фильмов покажут в креативном пространстве "Люмьер-Холл", которое будет полностью трансформировано на время проката спектакля.

Премьера иммерсивного спектакля состоялась 8 сентября 2020 года в Швейцарии, в Лугано, а уже в декабре началась работа над российской версией постановки. "Создавая спектакль в непростое время ограничений, когда дистанция между людьми особенно велика и наиболее остро ощущается недостаток теплоты простого человеческого общения, коммуникаций, свободы, Финци Паска открывает дверь в огромное пространство, не подвластное никаким ограничениям, позволяющее путешествовать, не думая о границах, испытывая удивительно яркие глубокие чувства - в пространство памяти", заявляют российские организаторы шоу.

Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
"Балтийский дом" откроет юбилейный сезон двумя премьерами

Поиск новых форм взаимодействия со зрителем в условиях пандемии стал вызовом, на который Финци Паска ответил иммерсивным спектаклем. Этот формат позволил, соблюдая нормы дистанцирования, тем не менее сделать актеров и зрителей ближе, чем когда-либо. Отказавшись от сцены, пустив зрителя в закулисье, наполненное образами, из которых ткется полотно спектакля, Финци Паска сотворил очередной фокус, сократив дистанцию до минимума.

В основе российской версии лежат текст, музыка, идеи и образы, вложенные в проект Даниэле. Команда сохранила в постановке узнаваемые режиссерские приемы Финци Паска: сочетание театра, танца, акробатики и светлой, легкой атмосферы - переосмыслив, однако, сценографическую и режиссерскую концепцию представления.

Одной из самых сложных задач стал поиск площадки, подходящей и готовой к трансформации. Идеальным решением стал один из бывших газгольдеров, входящих в креативное пространство "Люмьер-Холл".

Фото: Пресс-служба БДТ имени Г.А.Товстоногова
Худрук БДТ Андрей Могучий набрал курс в РГИСИ

Режиссер российской версии Мария Романова, художник проекта Андрей Пунин и автор светового решения Евгений Ганзбург создали в газгольдере невероятное пространство сюрреалистического променада, наполненного образами, отсылающими к забытым сновидениям, детским открытиям и горько-сладким воспоминаниям о прошлом. Свободно перемещаясь по этому мифическому парку аттракционов, зрители совершают круг на карусели образов, оказываясь в итоге на сцене, где их ждет пронзительный монолог о жизни, смерти, памяти, счастье, детстве - о многих важных, сокровенных и тонких переживаниях, знакомых каждой душе.

В рамках этого масштабного проекта преобразилось не только внутреннее пространство газгольдера, но и прилегающая к нему уличная территория, которая станет полноценной зоной отдыха с фуд-кортом, бесплатными концертами петербургских музыкантов, попкорном, сахарной ватой - обязательными атрибутами парка аттракционов, которые можно будет получить в обмен на игровые жетончики, прилагающиеся к каждому билету.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы