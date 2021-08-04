В Петербурге создали внутрикожный тест на клеточный иммунитет к COVID-19

В Петербурге в НИИ Пастера разработаны тест-системы, которые позволяют выявлять клеточный иммунитет к коронавирусу. Сейчас разработка находится на этапе завершения доклинических испытаний, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора института Арега Тотоляна.

Следующий этап - клинические испытания. Сейчас НИИ подало заявку на их проведение.

По оценкам Тотоляна, тест-системы позволят создать инструментарий для определения клеточного иммунитета, чтобы понять - кому требуется вакцинация, а у кого есть собственный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Сам тест будет выполняться по принципу туберкулиновой пробы (реакция Манту). Вместо туберкулина пациенту будет вводиться гибридный белок, состоящий из иммуногенных участков четырех разных белков, которые встречаются в SARS-CoV-2.

Спустя 72 часа изучается реакция и в зависимости от результатов человек получает ответ на вопрос, есть ли у него клеточный иммунитет.

В НИИ Пастера надеются, что тест-система будет дешевой, массовой и доступной, чтобы в любой поликлинике в перспективе человек смог провериться.