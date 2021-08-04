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04.08.2021 18:34
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд встал на сторону детей поменявшего пол отца

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
В Санкт-Петербурге суд отказался разрешить трансгендерной женщине внести изменения в свидетельства о рождении детей. После операции по смене пола она хотела, чтобы по документам теперь значилась мамой, а не папой. Фемида посчитала, что это нарушит право детей на подлинную информацию об истории семьи. Но будут ли они счастливы с этим знанием, особенно если оно станет общеизвестным?

Ситуация, которую пришлось разбирать в суде - пока еще крайне нетипична для России. Хотя начиналась она, как история сотен тысяч семей по всей стране: мужчина и женщина встретились, полюбили друг друга, поженились, родили детей. Однако затем семейное счастье рухнуло - мама умерла. После ее смерти папа сделал операцию по смене пола и получил новые документы на женское имя. Предположим, был Валентином - стал Валентиной (разглашать реальные данные семьи запрещает закон о персональных данных и требование сохранения медицинской тайны). Однако в ЗАГСе переписывать свидетельства о рождении детей отказались - ведь мамой и папой детей были реальные люди. Нельзя теперь в графе "отец" просто поставить прочерк, а информацию о матери просто стереть из реальности. Разбираться, насколько обоснованно такое решение, пришлось суду.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, условная Валентина "указала, что является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя, в связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".

Принимая решение, петербургские судьи исходили из интересов детей, их права на получение достоверной информации о личности родителей, а также на общение с родственниками. В данном случае - по линии матери.

- Довод заявительницы о том, что для подтверждения того факта, что она является законным представителем детей, ей необходимо будет каждый раз раскрывать свои персональные данные, представлять медицинскую справку, раскрывать тайны личной жизни, она будет подвергаться дискриминации, не является основанием для удовлетворения заявления. Поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны за счет нарушения прав детей недопустимо, - сообщили в объединенной пресс-службе, - Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом.

После смерти мамы папа сделал операцию по смене пола и получил новые документы на женское имя

Вероятно, принимая такое решение, суд учел и возраст детей Валентина - Валентины. Они уже школьники, то есть в полной мере осознают перемены, произошедшие в семье, а ближайшее окружение - в том числе учителя, врачи в поликлинике, органы опеки - тоже в курсе. Однако адвокат Илья Титов также пояснил "РГ", что суд и не мог принять другое решение.

- Во-первых, у нас законодательно закреплены понятия "отец" и "мать", а не "родитель № 1 и № 2". - подчеркивает Титов. - А во-вторых, проблема еще и в том, что заявитель не просто хочет внести сведения об изменении пола в актовую запись. Он еще хочет таким образом исключить сведения о другом родителе из нее. Но дети могут быть заинтересованы в том, чтобы сохранить сведения о матери: для наследования, для установления отношений с иными родственниками.

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