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04.08.2021 15:51
Рубрика: Происшествия

В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП

Текст: Вера Черенева
В Петербурге водитель маршрутного автобуса отказался вести в салоне пассажира с ДЦП. Это оказался известный российский программист Иван Бакаидов. За молодого человека вступился другой пассажир, лишь благодаря этому парня не высадили в дождь на улицу.
Иван Бакаидов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Иван Бакаидов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Иван Бакаидов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Об этой истории Иван рассказал на своей странице в Instagram. У Ивана сильное поражение конечностей, долгие годы он был прикован к инвалидной коляске, но сейчас научился пусть очень медленно, но ходить самостоятельно.

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Когда он садился на остановке, водитель сразу заявил, что не повезет его. Для Ивана это стало неприятным открытием, он живет самостоятельно, работает и периодически ездит на маршрутках. Ответить водителю Иван не мог, у него поражен речевой аппарат, юноша может только печатать. Парень сел на место, маршрутка тронулась, а через полкилометра на светофоре водитель открыл дверь, встал и потребовал, чтобы Иван покинул салон.

"На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы", - описывает ситуацию Иван.

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Его спас другой пассажир. Он потребовал в ультимативной форме, чтобы водитель не приставал к парню с ограниченными возможностями здоровья и продолжил поездку по маршруту.

"Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить", - написал Иван.

Эту история всколыхнула Петербург. Прокуратура Красногвардейского района начала проверку обстоятельств поездки. Сложные вопросы о соблюдении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья надзорное ведомство адресует перевозчику.

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Возникли вопросы к компании, на маршруте которой работал тот самый водитель, и у городского комитета по транспорту.

Поведение водителя маршрутки в Смольном назвали недопустимым и от имени транспортного комплекса города чиновники принесли Ивану Бакаидову извинения за случившееся.

Справка "РГ"

Иван Бакаидов - 23-летний программист-самоучка, живет в Петербурге. Он известен тем, что создал программу по синтезированию речи, которая позволяет говорить людям с ДЦП, аутизмом или перенесшим инсульт. Три года назад за свою разработку Иван был номинирован на премию ООН World Summit Awards.

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