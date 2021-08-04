В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП

В Петербурге водитель маршрутного автобуса отказался вести в салоне пассажира с ДЦП. Это оказался известный российский программист Иван Бакаидов. За молодого человека вступился другой пассажир, лишь благодаря этому парня не высадили в дождь на улицу.

Об этой истории Иван рассказал на своей странице в Instagram. У Ивана сильное поражение конечностей, долгие годы он был прикован к инвалидной коляске, но сейчас научился пусть очень медленно, но ходить самостоятельно.

Когда он садился на остановке, водитель сразу заявил, что не повезет его. Для Ивана это стало неприятным открытием, он живет самостоятельно, работает и периодически ездит на маршрутках. Ответить водителю Иван не мог, у него поражен речевой аппарат, юноша может только печатать. Парень сел на место, маршрутка тронулась, а через полкилометра на светофоре водитель открыл дверь, встал и потребовал, чтобы Иван покинул салон.

"На улицу я не хочу, там ливень, я спешу, мне еще в магазин и ужин готовить к приходу… Загорается зеленый, мы стоим посреди полосы", - описывает ситуацию Иван.

Его спас другой пассажир. Он потребовал в ультимативной форме, чтобы водитель не приставал к парню с ограниченными возможностями здоровья и продолжил поездку по маршруту.

"Как-то так и живу. Никогда не нападайте на человека, который по тем или иным причинам не может вам ответить, это как бить беззащитного. И я постоянно живу в этом полустрахе оказаться в ситуации, когда мне не ответить", - написал Иван.

Эту история всколыхнула Петербург. Прокуратура Красногвардейского района начала проверку обстоятельств поездки. Сложные вопросы о соблюдении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья надзорное ведомство адресует перевозчику.

Возникли вопросы к компании, на маршруте которой работал тот самый водитель, и у городского комитета по транспорту.

Поведение водителя маршрутки в Смольном назвали недопустимым и от имени транспортного комплекса города чиновники принесли Ивану Бакаидову извинения за случившееся.

Справка "РГ"

Иван Бакаидов - 23-летний программист-самоучка, живет в Петербурге. Он известен тем, что создал программу по синтезированию речи, которая позволяет говорить людям с ДЦП, аутизмом или перенесшим инсульт. Три года назад за свою разработку Иван был номинирован на премию ООН World Summit Awards.