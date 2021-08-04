В Петербурге задержан мужчина за кражу 10 млн рублей у пенсионера

В Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в участии в преступной схеме, когда под видом "сотрудников банков" пожилых людей оставляли без сбережений. От действий группировки пострадал 92-летний житель Подольска, он лишился 10 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все началось со звонка пенсионеру от неизвестного. Пожилой мужчина с тревогой узнал, что с его банковского счета пытаются снять деньги. Чтобы спасти свои сбережения пенсионер снял все свои средства со счета и передал наличность злоумышленникам, чтобы те "передали их в службу безопасности кредитного учреждения".

Когда все деньги были переданы, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В ходе оперативных мероприятий одного из подозреваемых нашли в Петербурге. Им оказался 28-летний уроженец Новосибирской области. Мужчина сообщил, что выполнял роль курьера, он забрал деньги и отвез их в Москву, сверток с наличностью оставил возле одного из столичных ТЦ. Задание получил в мессенджере от человека, с которым лично не знаком и имени которого не знает. За свою работу он взял часть денег, полученных от пенсионера.

При обыске на квартире у мужчины полицейские нашли 17 мобильных телефонов и 41 банковскую карту. На период расследования подозреваемый арестован.