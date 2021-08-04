В Петербурге за попытку высадить пассажира с ДЦП уволили водителя автобуса

В Петербурге транспортная компания уволила водителя маршрутки, который накануне пытался высадить из салона программиста с ДЦП Ивана Бакаидова из-за его инвалидности.

Как сообщил на своей странице в Instagram сам Бакаидов, ему о результатах проверки рассказали в транспортной компании. После ЧП с юношей связались представители перевозчика, принесли извинения и договорились о личной встрече для обсуждения сотрудничества.

Сам Иван мог бы много рассказать транспортным компания об особенностях поездок по городу людей с ограниченными возможностями здоровья. Бакаидов вот уже три года активно пользуется общественным транспортом.

Ценой невероятных усилий он смог встать с инвалидной коляски и сейчас ходит самостоятельно, хотя и на небольшие расстояния. Чаще всего Иван вызывает такси, но иногда ездит и на автобусах.

В день, когда произошло ЧП, он возвращался с картинга. Водитель маршрутки изначально не хотел пускать 23-летнего юношу в салон. Бакаидов все же занял место в автобусе, но водитель потребовал, чтобы Иван вышел из маршрутки. За Ивана вступился другой пассажир, который потребовал, чтобы водитель ехал по маршруту и не приставал к человеку с ограниченными возможностями здоровья. Сам Иван ничего ответить не мог - в силу своего заболевания он не говорит.

По факту происшествия проверки проводят комитет по транспорту и городская прокуратура.