В Петербурге задержан отец, пытавшийся задушить ребенка

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался задушить восьмилетнего сына в квартире на Дальневосточном проспекте. Трагедии удалось избежать благодаря матери мальчика, вступившейся за ребенка, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В ближайшее время подозреваемому будут избирать меру пресечения.

По факту нападения на ребенка прокуратура Петербурга проводит проверку. В ведомстве выясняют, знали ли должностные лица о ситуации в семье и могли ли принять меры.