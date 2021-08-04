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04.08.2021 13:50
Рубрика: Экономика

В Заполярье за полгода не продали ни одной квартиры в новостройках

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
В Мурманской области за 2020 год и за период с января по июнь 2021 года не продано ни одной квартиры в новостройке в рамках долевого строительства. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

База для строительства в регионе за последние десятилетия была фактически утрачена. Строительство нового жилфонда в Мурманской области почти отсутствует, за исключением тех домов, которые возводятся для расселения аварийного жилья и индивидуальных коттеджей.

Фото: iSock
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Как сообщили "РГ" в региональном Минстрое, для развития долевого строительства необходимы большие затраты. У застройщиков, которые работают на территории Мурманской области, не хватает средств для того, чтобы использовать данный механизм.

Еще одна причина в том, что крупным строительным компаниям из других регионов невыгодно строить жилье на Кольском полуострове из-за высокой себестоимости строительства. Кроме того, жители Заполярья предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке или за пределами Мурманской области, чтобы иметь возможность переехать в регионы с более теплым климатом.

В перспективе ситуация должна измениться. Уже в 2021 году предполагается начать строить жилье в рамках проекта реновации мурманского микрорайона Больничный городок. В этой части города расположено много аварийных домов. На их месте построить жилье общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Фундаменты первых трех домов предполагается заложить до конца года.

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