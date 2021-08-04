Эксперты отрасли обсудили внедрение "Зеленого кода" на курорте "Роза Хутор"

Сочинский курорт "Роза Хутор" объявил об использовании специальных стандартов экологической эффективности при развитии горно-туристской дестинации. Еще в прошлом году курорт заявлял о планах создания сети активно-туристских маршрутов и глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода.

- Мы развиваем новый для страны сегмент - туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в нашем случае - в Сочинском национальном парке и заказнике, поэтому приступили к формированию примера лучшей практики в этой сфере. Мы планируем в ближайшие годы создать в горах инфраструктуру для людей, планирующих прогулки и походы в дикие места или к природным достопримечательностям, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Происходить это будет в соответствии с "Зеленым кодом" - специальным корпоративным стандартом, определяющим принципы экологической эффективности возводимой инфраструктуры. При внедрении зеленых стандартов курорт будет ориентироваться в том числе и на международный опыт. Президент Российского совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий считает здесь полезным опыт развития ООПТ в Норвегии и Финляндии, которые отличаются бережным подходом и легче адаптируются под реалии РФ.

Но, в отличие от зарубежных, в большинстве отечественных нацпарков у гостей нет гарантий увидеть зверей в дикой природе. Березуцкий считает такую возможность ключевой в привлекательности природного туризма - как дополнительный природоохранный фактор. В этом направлении работает и "Роза Хутор", организуя совместно с Сочинским национальным парком планомерную работу по поддержке диких животных - их подкармливают и наблюдают за популяциями.

Обсуждая вопросы госрегулирования при внедрении экологических стандартов, эксперты сошлись во мнении, что государство вполне может участвовать в этом процессе. "Бизнес может достичь экологической ответственности и без контроля государства, но федеральные ООПТ все равно находятся в ведомстве минприроды РФ, так что государство априори участник этого процесса, - отметила президент Благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство" Наталья Данилина.

Для развития природного туризма в горах Сочи будут созданы сеть туристских маршрутов и шесть глэмпингов на расстоянии дневного похода. "Зеленый код", принятый курортом, позволит заказчику довести до подрядчика подробное описание ожиданий от качества проекта и его реализации. Документ оставляет исполнителю выбор степени соответствия критериям, от чего зависит оценка на этапе проектирования и строительства.

Проекты зданий для глэмпингов "Розы Хутор" учитывают особенности естественного освещения и изменения погодных условий для создания приятного и полезного микроклимата в помещениях, а также для сохранения прекрасных видовых характеристик.

- У всех объектов предусмотрена минимальная площадь пятна застройки. Это снижает и капитальные затраты, и физические ресурсы. Компактность соблюдена и в инженерных коммуникациях. Туристические маршруты сохраняют естественные перепады высот, а дорожки специально проектируют "живыми". Каждый модуль имеет полностью стеклянную стену. В модулях есть и другие окна, так что везде есть естественный свет и хорошее проветривание. Конструктив, фасад, интерьер, мебель - все из дерева и обработано экологически чистыми составами на водной основе. В соответствии с концепцией "Зеленый код" не допускается фенолсодержащие, гипсовые смеси и алкидные краски. Эксплуатация будет дешевле, инсоляция дезинфицирует помещения, а посетителю может показаться, что объект находился здесь всегда - настолько органично он будет встроен в ландшафт, - говорит главный архитектор "Васта Дискавери" Арсений Ольговский.

Зеленые технологии будут интегрированы в проект уже в начале его разработки. Само строительство и выбор технологий будут идти так, чтобы инфраструктура была бережно вписана в природный ландшафт, а ее эксплуатация и необходимый ремонт не вызывали негативного воздействия на окружающую среду.

- Чтобы сделать пример "Розы Хутор" полезным для растущего природно-туристского рынка, нужны экспертные слушания, сбор обратной связи, студенческие исследования. У нашего совета есть опыт в адаптации зарубежных зеленых стандартов, мы участвуем в создании российских национальных зеленых стандартов, куда может войти и результат инициативы по созданию "Зеленого кода", - подчеркнул президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий.