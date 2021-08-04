Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров

В Волгограде шесть бывших сотрудников международного аэропорта и местная жительница осуждены за кражи багажа пассажиров. За семь месяцев деятельности они похитили денег и ювелирных украшений на 916 953 рублей.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, преступную группу из грузчиков в январе 2019 года организовал 32-летний приемосдатчик предприятия. Для конспирации они оборудовали тайник, расположенный в межпотолочном пространстве служебного туалета терминала аэропорта. Там они прятали похищенное имущество, которое хранилось до окончания рабочей смены.

Многочисленными случаями исчезновения багажа пассажиров заинтересовались сотрудники транспортной полиции и ФСБ, и в июле деятельность злоумышленников была пресечена.

Решением Дзержинского районного суда организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Остальные члены ОПГ отправятся в колонию на срок от трех до пяти лет.