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04.08.2021 13:47
Рубрика: Общество

Как в Ростовской области проходит ревакцинация от COVID-19

Текст: Лариса Ионова, Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 175(8526)
Для ревакцинации от коронавируса можно выбрать любой препарат, независимо от того, какой человек получил в первый раз, отметил глава минздрава Ростовской области Юрий Кобзев на брифинге в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Сейчас в Ростовской области в ходу три вакцины, и спрос на каждый вид, по наблюдению министра, колеблется в зависимости от наличия. К примеру, закончилась "ЭпиВакКорона" - все ждут именно ее. "КовиВак" в наличии - желают "Спутник V".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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На вопрос, нужно ли вызывать врача, если после прививки температура держится несколько дней и наблюдаются другие побочные эффекты, специалист ответил, что в области серьезные последствия вакцинации не зарегистрированы, подчеркнув, что тяжелое состояние - то, при котором требуется неотложная помощь в отделении реанимации. Состояние пациента отслеживается по его желанию на портале госуслуг, где он сам записывает свои наблюдения, критическое ухудшение здоровья регистрируется через систему Росфармнадзора. Наиболее частые жалобы пациентов - на небольшую болезненность в месте укола, повышение температуры, боль в предплечье. Но требующих госпитализации случаев после прививки в регионе нет.

А вот тест на антитела перед прививкой проходить вовсе не обязательно. Прививку просто надо делать через полгода после первой вакцинации или после болезни.

Ранее считалось, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60 процентов населения. На сегодняшний момент в Ростове вакцинировано уже 55 процентов - 640 тысяч человек (983 человека сделали первую прививку). Но вирус очень быстро меняется, для человеческой популяции это тяжелое испытание, и, возможно, для достижения коллективного иммунитета потребуется привить до 80 процентов.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Перед учениями в Волгограде индийских военных привили вакциной "Спутник V"

В целом Ростовская область, по словам министра, вошла в десятку самых интенсивно вакцинирующихся регионов: из каждых ста тысяч человек 600 приходят в пункты вакцинации. "При сохранении темпов поставок препаратов в регион и активной позиции граждан мы сформируем коллективный иммунитет", - сказал Юрий Кобзев.

По его словам, в регионе преобладает вирус штамма "дельта", который, в отличие от первоначального, более агрессивен, "злобен" и заразен, способен сбить с ног даже молодых людей. Особенно подвержены ему люди с сахарным диабетом, метаболическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющие избыточный вес.

Между тем

В Ростовской области наблюдается рост заболеваемости на 130 процентов, эксперты прогнозируют стабильно высокий уровень заболеваемости еще две недели, потом ожидается спад. Регион занимает шестое место по смертности от коронавируса, но также и шестое место по количеству жителей - это соответственный показатель, и он коррелирует со средним по стране.

Тем временем

Жителям Волгоградской области сделали миллион инъекций от коронавирусной инфекции. Юбилейный укол получила студентка педагогического университета Лидия Осокина.

- Привиться решила, потому что я волонтер и много общаюсь с людьми. Не хочу никого подвергать угрозе. Много разных мнений на этот счет. Но я решила так: у меня есть семья, лучше привиться. У меня некоторые родные тяжело переносили ковид. Слава богу, уже выписали из больницы. Сейчас они уверены, что вакцинироваться надо, - говорит Лидия. - Мой миллионный номер очень условен, потому что сейчас по всей области прививаются десятки людей. И мы все вместе перешли черту в миллион прививок.

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