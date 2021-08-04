Моряки ЧФ помогут найти затонувший в 1942 году корабль "Белосток"

Совместная экспедиция Российского военно-исторического общества (РВИО) и Севастопольского государственного университета (СевГУ) при участии Министерства обороны РФ и Русского географического общества продолжает поиски и обследование затонувших у берегов Крыма санитарных транспортных кораблей, вывозивших в годы войны из осажденного города раненых бойцов и гражданское население. В этом сезоне участники экспедиции попытаются отыскать корабль "Белосток", ставший братской могилой для сотен людей.

Поисковая экспедиция сейчас приблизилась к своему "экватору". Известно, что "Белосток" затонул в 20 милях южнее мыса Фиолент, а это ни много ни мало 38 километров от берега. По данным судового журнала тральщика "Якорь", сопровождавшего транспорт, определено место поиска, и оно достаточно обширное.

- Есть координаты гибели "Белостока" с точностью до минут, секунд нет, - рассказал "РГ" научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой востоковедения СевГУ Виктор Лебединский. - Это дает нам район поиска в квадрате со стороной четыре километра. GPS, как вы понимаете, у моряков тогда не было, и снимались эти координаты по прокладке курса. Поэтому они достаточно условные, а район поиска на самом деле еще больше.

Экспедиция базируется на борту гидрографического катера "Юрий Белов". Для всех участников это уже не первый выход в море и не первая поисковая одиссея. Судно оснащено самым современным оборудованием, которым располагает морской поисково-исследовательский комплекс Центра морских исследований и технологий (ЦМИТ) СевГУ.

- В нашем распоряжении гидролокаторы бокового обзора, магнитометры и подводный аппарат как средство визуализации находок, - говорит руководитель ЦМИТ СевГУ Виктор Двухшорстнов. - Поисковый робот, как его еще называют, это телеуправляемый подводный аппарат. В составе комплекса только отечественное оборудование, студенты могут со всей этой техникой работать.

Оборудование позволяет определять местонахождение больших подводных объектов и самых маленьких предметов. На глубине 25-30 метров приборы способны разглядеть на морском дне даже горлышко амфоры, если оно будет выступать над поверхностью хотя бы на пару сантиметров.

Робот для подводного поиска может проникать внутрь больших помещений, если позволяет проем и нет нависающих металлических конструкций. Исследователи предпочитают не рисковать, все же техника очень дорогая. Один только робот стоит около 15 миллионов рублей. При всех сложностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе поиска "Белостока", члены экспедиции уже успели обследовать примерно половину площади морского дна на обозначенном квадрате. Пока следов санитарного транспорта не обнаружено. В ближайшие дни экспедиция продвинется на еще большую глубину, но, если затонувшее судно не найдут и там, поиск может остановиться по техническим причинам.

- Мы обследовали два квадрата общей площадью 16 квадратных километров и дошли до изобаты 250 метров, - рассказал научный руководитель экспедиции Виктор Лебединский. - Выберем хорошую погоду и попробуем дойти до изобаты 300-350 метров. На этой максимальной глубине нам позволяет работать аппаратура "Белова". На больших глубинах мы со своей техникой работать не сможем, просто не достанем. А "Белосток", судя по всему, лежит на свале - крутом подводном склоне. И мы хотим обратиться с просьбой помочь нам, чтобы мы могли провести разведку на глубинах до 700-800 метров.

За помощью поисковики обратились к Министерству обороны РФ, и там откликнулись. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов является членом Русского географического общества.

- Мы проведем совещание под моим руководством, привлечем начальника управления поисково-спасательного обеспечения, начальника гидрографической службы, спланируем силы поиска. Два обозначенных района мы обязательно обследуем, - заверил адмирал Игорь Осипов.

Эксперты уверены, что при погружении "Белосток" не мог развалиться на множество мелких обломков, которые будет трудно отыскать. Об этом говорит весь опыт морских катастроф. Судно длинной 75 метров, каким был этот корабль, скорее всего затонуло с целым корпусом. Максимум судно могло разломиться на два больших фрагмента, которые будут лежать на дне рядом.

Учитывая технические возможности военных моряков, есть надежда, что санитарный транспорт "Белосток" будет найден в предполагаемом квадрате поиска уже в этом сезоне. А если нет - поиски возобновятся через год.

"Белосток" успел совершить 19 эвакуационных рейсов из осажденного Севастополя. Фото: Архив РГ

Почему такое внимание уделяется местам гибели именно санитарного транспорта? Русский "Титаник" - теплоход "Армения", на борту которого 7 ноября 1941 года по разным данным погибли от 4500 до 10000 человек, нашли спустя почти 79 лет с момента трагедии. За все эти годы ни разу не возникала мысль отказаться от поиска. На борту санитарного судна "Ленин", найденного 12 лет назад, погибло от 700 до 2,5 тысячи человек.

- Это тоже больше, чем на "Титанике", - говорит пресс-секретарь Российского военно-исторического общества Евгения Евграфова. - Но о трагедии "Титаника" знает весь мир, и гибель парохода "Ленин" - это не меньшая трагедия, которую мы должны помнить. Место его крушения известно, но полное обследование до сих пор не проведено.

Детально изучить остатки парохода "Ленин" - также одна из целей экспедиции. Но главное, что движет поисковиками на суше или в море - долг перед памятью тысяч людей, чьи жизни унесла война. Поэтому поисковые экспедиции будут продолжаться, пока не найдено последнее затонувшее судно, пока не похоронен последний неизвестный солдат.

Справка "РГ"

Санитарный транспорт "Белосток" - судно, которое после Гражданской войны в Испании было переведено в Советский Союз. Корабль водоизмещением 2 тысячи тонн был построен в 1933 году, имел экипаж 127 человек. Во время осады Севастополя в 1941-1942 годах "Белосток" совершил 19 эвакуационных рейсов. 18 июня 1942 года судно буквально прорвалось в город, доставив осажденным продовольствие. На следующий день корабль, приняв на борт 375 человек раненых и 43 эвакуированных, в 21.30 выдвинулся на черноморское побережье Кавказа в сопровождении конвоя в составе тральщика "Якорь" и пяти морских охотников. В 1.30 по роковому стечению обстоятельств моряки приняли немецкие торпедные катера за свои, позволив им приблизиться. С близкого расстояния фашисты атаковали "Белосток". От первой торпеды он уклонился, но следующая настигла корабль. Судно начало тонуть, а торпедные катера фашистов пулеметным огнем добивали тонущих раненых бойцов. В 1.48 "Белосток" затонул, по разным оценкам на его борту погибли от 388 до 680 человек. Кораблям сопровождения удалось спасти только 157 человек.