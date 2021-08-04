На знаменитый южный тридцатый маршрут уже 85 лет стремятся туристы

Всесоюзному пешеходному маршруту N 30 недавно исполнилось 85 лет. Первая группа туристов прошла по горным перевалам еще в предвоенные годы. Это направление обрело огромную популярность, ведь путь лежал через плато Лагонаки, откуда открываются виды на снежные вершины Западного Кавказа, к Черному морю. Так что дилемма выбора - куда отправиться в отпуск - решалась на маршруте наилучшим образом.

Как обустроен быт современного "походника", какое влияние оказывает на природу уникальных мест массовый туризм и почему не стоит делать селфи на высушенных солнцем камнях? Обо всем этом узнала корреспондент "РГ", отправившись в пресс-тур по Кавказскому биосферному заповеднику.

На дне океана Тетис

Сегодня 30-й маршрут упрощен и начинается от кордона Лагонаки (а не от поселка Каменномостского). Несмотря на асфальтированную дорогу и строящееся новое полотно, добраться сюда из Майкопа можно только на собственной машине или заказном автобусе.

У окошечка кассы в деревянном домике-музее выстроилась очередь за билетами в заповедник. Далеко не все готовы к многодневному путешествию, большинство гостей просто фотографируются на панорамных точках, останавливаются в беседках и пьют чай из термосов. Журналисты же, сложив рюкзаки в зеленый внедорожник для заброски, отправляются налегке. Кстати, в СССР плановые туристы тоже передвигались по маршруту от приюта к приюту без тяжелого снаряжения, даже еду получали на стоянках. Сейчас полевые тяготы облегчают коммерческие фирмы, организующие конные переходы.

Плато Лагонаки - настоящее высокогорье, изрезанное, словно сыр, глубокими карстовыми воронками с пробками снега. Статус биосферного полигона позволяет вести тут ограниченный выпас - то и дело ветер доносит до нас слабый звон колокольчиков лошадиных табунов, а с недавнего времени и строительство горнолыжного курорта на склонах массива Абадзеш. Этот проект до сих пор вызывает противоречивые оценки. Прежде всего, потому, что в качестве аргумента для развития инфраструктуры указывается малая ценность окрестных мест: мол, земли были исторически вовлечены в сельскохозяйственную деятельность и, конечно, бедны флорой. В общем, что здесь охранять?

Оказывается, все-таки есть что. И немало. Доктор биологических наук Валерий Акатов - геоботаник с мировым именем - каждый полевой сезон уходит в горы заповедника вместе со своей супругой Татьяной - тоже биологом, чтобы собрать материал для исследований.

- На Лагонаках сосредоточено 84 процента всей высокогорной флоры заповедника, - замечает Валерий Владимирович, когда на второй день мы поднялись с ним к подножию горы Оштен (2804 метра). - Здесь произрастают четыре локальных эндемика, которые не встречаются нигде больше в мире: колокольчик Отрана, колокольчик Воронова, шлемник оштенский и молочай оштенский. Причина разнообразия заключена в истории формирования Кавказа: десятки миллионов лет назад на этом месте находился океан Тетис. Обитающие на дне кораллы и моллюски со временем сформировали известняковые отложения, на которых преимущественно и развивалась высокогорная флора.

Увы, приток туристов (в пандемийный год заповедник посетило рекордное количество отдыхающих - 337 тысяч человек) оставляет свои следы - площади под стоянками увеличиваются, рядом с тропами появляются "дублеры", вокруг вылизанных ветрами известняковых камней вытаптываются "краснокнижные" цветы.

- Мы даже видели рядом с камнем колючий можжевельник, так от него остались одни корни, - говорит Валерий Акатов. - Поэтому хотелось бы вернуться к организационной практике "30-го" маршрута и вообще всех маршрутов ВЦСПС: были турбазы, каждая группа шла с инструктором и четко по тропе.

Вкус цивилизации

Смотритель приюта "Фишт", расположенного у подножия одноименной горы, Александр Жигулин, среди туристов тепло называемый Сан Саныч, встречает путников больше десяти лет. В разгар летнего сезона, когда на поляне одновременно стоят 80-100 палаток, к нему буквально каждую минуту обращаются по разным поводам:

- А магазин у вас есть?

- Вот у нашей палатки кто-то обронил очки...

- Можно у вас взять в аренду "кошки" (альпинистское снаряжение. - Прим. ред.)?

Телесериал "Маршрут" с Александром Абдуловым в главной роли рассказывает историю, разворачивающуюся на "Тридцатке"

- Да я уже свои отдал. А вы ими пользовались? - уточняет Сан Саныч, внимательно оглядев мужчину. - Сейчас водят много коммерческих групп, и людей берут иногда полностью неподготовленных, - поясняет он. - В прошлом году ко мне пришла группа, вел знакомый инструктор, и я попросил их оформить дополнительную страховку перед восхождением на Фишт (2868 метров) - обиделись. В итоге первая связка прошла, а у вторых не хватило сил вбить "кошки" в лед. Они поехали на них, как на коньках (к тому же толком и ледорубом не умели пользоваться). Руководитель смог их увести от трещины, а вот сам далеко в нее ушел. Потом перенес несколько операций.

Домики из камня на приюте появились в конце 60-х годов. Со временем надстроили вторые этажи, а сейчас в разросшемся лагере есть костровые, навесы, баня, новые палатки с кроватями. Недавно по периметру поставили электрическую изгородь, чтобы отучить медведя без спросу забираться в палатки.

Инструктор из Майкопа Юлия Бондарева - старожил "Тридцатки": одна из первых ее групп прошла здесь как раз в олимпийский, 1980-й год. Фото: Анна Юркова/РГ

- Нашего мишку интересуют сладости - сахар, шоколад, сгущенка, - говорит Жигулин. - Поначалу люди, еще не осознавая опасности, радовались, когда видели хозяина леса, даже выставляли приманки. Но с 2015 года здесь обосновалась целая семья - мама и три поколения ее медвежат. В прошлое лето из-за пандемии мы пришли сюда значительно позже - 14 июня, и разразилась настоящая "война": сначала зверь разрезал, словно бритвой, полог очень дорогой палатки, затем регулярно утаскивал рюкзаки. Люди стали возмущаться, мол, здесь воры на территории...

Отношения удалось уладить. И хотя теперь туристы обязаны уносить мусор с собой, делают это далеко не все, поэтому бурые с осторожностью ходят неподалеку: вдруг что-нибудь вкусное перепадет...

Олимпийский мотив

Тридцатый маршрут стал массовым, так как не требовал специальной физической подготовки и в то же время дарил много впечатлений. От "Фишта" тропа проходит через точку пересечения Главного Кавказского хребта - перевал Белореченский. Конечная останов ка - в сочинском поселке Солох-аул. До моря уже рукой подать (20 минут на автобусе) - и ты ступаешь на галечный пляж Дагомыса.

- На плановый маршрут обыкновенно приходили новички, и надо было с ними поработать: показать, как надевать рюкзак, правильно ходить, что пить и есть, - рассказывает инструктор Юлия Бондарева, которая еще студенткой водила туристов по легендарной "Тридцатке". - Завершив поход, каждый участник получал значок "Турист СССР". Помню, летом 1980 года к нам приезжали люди из Москвы и много рассказывали об Олимпиаде. Для нас это было большим событием. И знаете, раньше туристы были другие: в походах знакомились, общались, затем долго поддерживали дружбу по переписке. Сейчас многие погружены в свои телефоны.

Зато нынешние любители путешествий более раскованны и стремительны. Появились быстрые туры - некоторые с легкостью умудряются пройти ту же "Тридцатку" за несколько дней, прямо взлететь на Фишт, а если повезет, то еще и на соседнюю вершину - Оштен. В общем, используют каждую минуту...

Между тем

Вышедший на экраны в 2007 году популярный телесериал "Маршрут" с Александром Абдуловым в главной роли как раз рассказывает историю, разворачивающуюся на "Тридцатке". В основу сюжета легли сведения о пропавшем в 1941 году "золотом чемодане". В середине 70-х часть артефактов была найдена в горах Адыгеи, и тогда же случилось трагическое собы-тие - в районе горы Фишт погиб 21 турист. Они были застигнуты 10 сентября 1975 года на маршруте снежной пургой. Съемки проходили в долине реки Мзымта в Красной Поляне и на кордоне Пслух.