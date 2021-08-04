Названы симптомы рака желудка на ранней стадии

Существует несколько признаков, по которым можно распознать рак желудка на ранней стадии. О первых симптомах заболевания рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

- При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия, - пояснил онколог в интервью порталу "Доктор Питер".

Кроме того, на начальную стадию недуга указывают тошнота и рвота после приема пищи, а также ощущение кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды.

При раке уже на ранней стадии происходит потеря веса, а при тяжелом состоянии возможно желудочное кровотечение. Поэтому в случае снижения веса нужно обязательно выяснить, почему это произошло, если нет других причин, например, недоедания.

Рустем Топузов посоветовал всем после 45 лет пройти онкоскрининг, чтобы предотвратить развитие болезни, если она есть.