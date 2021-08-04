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04.08.2021 15:08

Новая школа в Волгограде поможет переходу на первую смену

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев, а также члены Градостроительного совета региона оценили готовность к началу занятий школы на 800 мест. Уже в сентябре она примет первых учеников.
Фото: Пресс-службы администрации Волгоградской области Фото: Пресс-службы администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-службы администрации Волгоградской области

Строительство стартовало в марте 2020 года. Школа построена по программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" также как и детский сад на 245 мест, дороги, что обеспечило дальнейшее комплексное развитие территории.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- В 2017 году я впервые осматривал эту территорию - была холмистая местность. Такую застройщики, как правило, не очень любят. Но изменения произошли огромные, - отметил Юрий Гордеев. - Здесь видно сильную руку хозяина - и губернатора, и главы города. Каждую копеечку направляют на улучшение условий проживания граждан, развитие территории. Уже можно сказать, что проект реализован, - получился удобный для жителей микрорайон. Большое спасибо и губернатору, и главе города, и застройщику.

Новое учебное заведение завершит перевод всех обучающихся Кировского района Волгограда в первую смену. Кроме того, здесь созданы все условия для реализации творческих способностей детей, в том числе будут функционировать спортивные секции.

- Это важный и долгожданный объект. Все заложенные требования в полном объёме выполнены. И большинство материалов, из которых построена школа, произведены в Волгоградской области. Это дает дополнительные возможности развивать строительную отрасль, - отметил Андрей Бочаров.

На 2022-2024 год Волгоградской области по государственной программе одобрено финансирование в 2,7 млрд рублей, что позволит продолжить работы по совершенствованию необходимой инфраструктуры в новых микрорайонах.

С 2014 года в регионе построены с нуля и реконструированы 66 детских садов, введены пять школ, в том числе впервые с советских времен - сразу две на тысячу мест. В Красноармейском районе Волгограда продолжается строительство школы на 1000 мест, на 250 мест в поселке Отрадное городского округа города Михайловка.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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На заседании Градостроительного совета Андрей Бочаров отметил, что в последние годы строительная отрасль Волгоградской области работала в условиях объективно высокой нагрузки: подготовка к 75-летию Сталинградской Победы, 400-летию Урюпинска, 65-летию Волжского, 75-летию Великой Победы, к проведению матчей ЧМ по футболу, празднование 800-летия Александра Невского. Но даже пандемия не помешала удержать взятый темп.

- Объем работ за январь-июнь 2021 года в Волгоградской области составил 33 миллиарда рублей, что на 2,5 процента больше, чем за январь-июнь 2020 года и на 16,7 процента больше, чем в первом полугодии доковидного 2019-го. Это, прежде всего, результат профессионализма и созидательного труда ваших трудовых коллективов, - прокомментировал губернатор.

Юрий Гордеев высоко оценил работу команды Бочарова по комплексному развитию территорий и реализации проектов благоустройства.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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