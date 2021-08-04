Полиция арестовала аферистку за продажу должности вице-мэра Сочи

Новости

Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
В Петербурге задержан мужчина за кражу 10 млн рублей у пенсионера 13:08
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания 12:49
Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности 12:48
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей 12:40
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp 12:35
Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса 12:25
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство 12:22
Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов 12:18
Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли 12:16
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии 12:15
В Волгограде нашли тайник с оружием и боеприпасами 12:09
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму 11:52
Оперштаб: В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

Полиция арестовала аферистку за продажу должности вице-мэра Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Полицейские задержали аферистку, более десяти лет находившуюся в розыске. Она обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

С карты уральца украли все деньги при перепродаже билетов на концерт

Как выяснилось, в 2008 году фигурантка со своим сожителем разработали план по хищению денег под видом оказания услуг по содействию в назначении желающих на высокопоставленные должности в органах власти.

"Представившись влиятельными людьми с серьезными связями, они предложили клиенту за вознаграждение в размере трех миллионов долларов США оказать содействие в назначении его на должность заместителя главы администрации Сочи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - При этом реальной возможности выполнить обещанное соучастники не имели".

Получив аванс на сумму более 5,5 миллиона рублей в иностранной валюте, злоумышленники не выполнили свои обязательства в оговоренный срок, деньги не вернули и скрылись.

В Сочи возбудили уголовное дело по части 4 статьи УК РФ. Одного из аферистов задержали и осудили, а его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. Более десяти лет она ради конспирации меняла места жительства.

В результате женщину заключили под стражу после задержания при выезде из села Алеканово Рязанской области.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию