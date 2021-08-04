Полиция арестовала аферистку за продажу должности вице-мэра Сочи

Полицейские задержали аферистку, более десяти лет находившуюся в розыске. Она обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Как выяснилось, в 2008 году фигурантка со своим сожителем разработали план по хищению денег под видом оказания услуг по содействию в назначении желающих на высокопоставленные должности в органах власти.

"Представившись влиятельными людьми с серьезными связями, они предложили клиенту за вознаграждение в размере трех миллионов долларов США оказать содействие в назначении его на должность заместителя главы администрации Сочи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - При этом реальной возможности выполнить обещанное соучастники не имели".

Получив аванс на сумму более 5,5 миллиона рублей в иностранной валюте, злоумышленники не выполнили свои обязательства в оговоренный срок, деньги не вернули и скрылись.

В Сочи возбудили уголовное дело по части 4 статьи УК РФ. Одного из аферистов задержали и осудили, а его сообщницу в 2009 году объявили в федеральный розыск. Более десяти лет она ради конспирации меняла места жительства.

В результате женщину заключили под стражу после задержания при выезде из села Алеканово Рязанской области.