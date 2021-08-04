Россияне собрали деньги на лечение для режиссера из Волгограда

Волгоградский режиссер и мультипликатор Мария Галкина с детства передвигается только на инвалидной коляске. Но это не мешает ей творить и побеждать на творческих фестивалях.

"Всегда слишком рано сдаваться" - таков девиз Марии. С пяти лет она страдает болезнью позвоночника. Ей были недоступны многие детские игры. Но Маша нашла себя в другом. К 13 годам она сняла свой первый мультфильм "Людоед и принцесса, или Все наоборот". Это экранизация стихотворения Генриха Сапгира "Принцесса была прекрасная, погода была ужасная", есть и советский мультик Эдуарда Назарова на тот же сюжет.

А через год вышла ее вторая работа "Россия и я", за нее автору вручили приз на фестивале в Эстонии. Сегодня в фильмографии Марии больше 20 игровых, документальных и анимационных фильмов. Мария Галкина заочно окончила институт культуры, а теперь преподает там же на кафедре режиссуры. И параллельно пишет диссертацию по киноведению в столичном ВГИКе.

- Теперь уже хочу на крупный кинофестиваль попасть, на "Оскар" замахнуться, - то ли в шутку, то ли всерьез говорит Мария. - У меня уже есть договоренность о стажировке в США. А мой игровой фильм с анимационными вставками "Маски" взяли в программу лондонского фестиваля. Я сняла его в Крыму. Там по сюжету молодой человек находит солнцезащитные очки, через которые видит, какие маски и личины на самом деле носят люди. Нет, похоже, это всерьез об "Оскаре".

Всем этим творческим планам мог наступить быстрый и печальный конец. У Галкиной спинальная мышечная атрофия. При ней позвоночник постепенно искривляется, а мышечный корсет слабеет. В результате грудная клетка деформируется, внутренние органы смещаются, сжимаются легкие - не вздохнуть.

У Маши был родной брат Миша с тем же диагнозом. 12 лет назад мальчика не стало. Спасти Марию могла только сложная и дорогостоящая операция. На нее требовалось 3,6 миллиона рублей. Конечно, у семьи таких денег не было. И они начали сбор средств через благотворительный фонд.

Друзья, знакомые, студенты, просто неравнодушные люди, увидевшие сюжет на телевидении или прочитавшие историю Марии в соцсетях, откликнулись и пожертвовали кто сколько мог.

- Я постоянно проверяла сайт. И вдруг увидела, что сумма набралась. Но еще не было официального подтверждения, поэтому боялась радоваться раньше времени, все равно волновалась. Я уже прохожу предварительное обследование в Волгограде, а в сентябре поеду на операцию в Москву к доктору Андрею Бакланову, - поделилась надеждами Мария Галкина.