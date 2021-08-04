В Адыгее сельским жителям для оказания медпомощи переданы мобильные комплексы

В Республику Адыгея в рамках нацпроекта "Здравоохранение" поступило шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (МЛПК) "Диагностика" на общую сумму 45,1 миллиона рублей. Они предназначены для предоставления населению первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах региона.

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось вручение ключей от мобильных медицинских комплексов. В церемонии их распределения по муниципалитетам приняли участие председатель Госсовета - Хасэ РА Владимир Нарожный, депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов, министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, главврачи и сотрудники районных больниц.

Как сообщил министр здравоохранения РА, мобильные комплексы сразу же будут запущены в работу. По одному передвижному мобильному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница им. К. М. Батмена. В Майкопский район передается комплекс "Лаборатория рентгенодиагностическая передвижная" (маммограф), а передвижной стоматологический медицинский комплекс предназначен для Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Комплексы укомплектованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и сопутствующим лечебным инвентарем - всем необходимым для обследования жителей и проведения диспансеризации населения.

Благодаря мобильным комплексам жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут получить качественную медпомощь, пройти диагностику, сдать анализы, получить консультацию специалистов, при необходимости - направление на дальнейшее обследование или лечение.

В рамках исполнения поручений президента РФ по модернизации первичного звена здравоохранения в республике проводится последовательная работа, в том числе планируется поступление очередной партии медицинской техники, мобильных комплексов, медоборудования.

Эти вопросы находятся на контроле главы РА, который поставил перед минздравом республики задачу по улучшению качества медуслуг, используя при этом возможности нацпроекта и других федеральных и региональных программ.

Мурат Кумпилов также поручил министру здравоохранения РА внимательно подойти к вопросам подготовки кадров для работы в сельской местности, продумать график выезда комплексов в населенные пункты, заранее об этом оповещать жителей, во всех муниципальных образованиях республики увеличить охват населения профилактическими осмотрами.