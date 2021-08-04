В Астраханской области районные больницы получили 13 новых автомобилей

Ранее районные медучреждения уже получили 12 автомобилей. В этом году по этой программе им передадут еще десять машин, а всего планируется закупить и передать больницам 139 автомобилей. Ключи от новой техники главврачам вручил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Прежде всего, автомобили будут использоваться для выезда к пациентам участковых врачей и фельдшеров. Они рассчитаны на семь мест и оснащены кондиционерами.
Машины направлены для работы медиков в самой глубинке. Например, Икрянинская районная больница получила три единицы техники и передала ее в села.
- Это Красные Баррикады и Оранжерейное. В первом проживает примерно шесть с половиной тысяч человек, во втором - более 4300. Имеющийся транспорт в сельских медучреждениях старый. Современные машины для них большое подспорье, - рассказал главный врач Икрянинской районной больницы Евгений Вейшнарович.
Третий автомобиль получил ФАП в маленьком селе Ново-Булгары, население которого - около 350 человек. До сих пор его фельдшерско-акушерский пункт вообще не имел никакого транспорта. Теперь на современном автомобиле в село будет проще добираться участковому врачу из больницы в соседнем Бахтемире, расположенном на другом берегу Волги.