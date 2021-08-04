В Калмыкии открыли семейную диспетчерскую "Ориентир"

Но это не только консультации. Тут же создаются семейные клубы, проводятся тренинги для родителей. А в разных кружках занимаются дети - приобретают полезные навыки и развивают творческие способности.
Так, в столярной мастерской ребята могут мастерить предметы из дерева, в кружке "Умелая хозяйка" девочки учатся готовить, шить и вести домашнее хозяйство.
В "Школе молодых мам" проходят тематические разъяснительные беседы совместно с работниками женской консультации Ики-Бурульской районной больницы.
Проект "Семейная диспетчерская "Ориентир" осуществляет социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в помощи государства. Как рассказали в пресс-службе министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в диспетчерскую уже поступило 65 обращений.