В Калмыкии открыли семейную диспетчерскую "Ориентир", чтобы помочь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Она работает по принципу "единого окна" на базе Ики-Бурульского комплексного центра социального обслуживания населения. Семьям помогают решить любые проблемы - социальные, психологические, медицинские, юридические и другие.

Но это не только консультации. Тут же создаются семейные клубы, проводятся тренинги для родителей. А в разных кружках занимаются дети - приобретают полезные навыки и развивают творческие способности. Путин: Система соцзащиты в стране должна стать более адресной Так, в столярной мастерской ребята могут мастерить предметы из дерева, в кружке "Умелая хозяйка" девочки учатся готовить, шить и вести домашнее хозяйство. В "Школе молодых мам" проходят тематические разъяснительные беседы совместно с работниками женской консультации Ики-Бурульской районной больницы. Проект "Семейная диспетчерская "Ориентир" осуществляет социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в помощи государства. Как рассказали в пресс-службе министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, в диспетчерскую уже поступило 65 обращений.