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04.08.2021 10:30
Рубрика: Общество

В Керчи продолжат поиски архива подземного гарнизона Аджимушкая

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 175(8526)
За полвека исследований добровольцам удалось вернуть из небытия тысячи имен красноармейцев, считавшихся пропавшими без вести, отыскать важные документы и артефакты времен героической подземной войны. Но даже сейчас в центральных каменоломнях, где находилась основная часть гарнизона, досконально исследовано только около 20 процентов каменных лабиринтов.
В 1980-е годы подробную карту катакомб составили поисковики из Одессы. Фото: Сергей Винник/РГ В 1980-е годы подробную карту катакомб составили поисковики из Одессы. Фото: Сергей Винник/РГ
В 1980-е годы подробную карту катакомб составили поисковики из Одессы. Фото: Сергей Винник/РГ

Аджумушкайская экспедиция на самом деле уникальна. Можно сказать, что она стала символом всего поискового движения сначала СССР, а потом и России.

Фото: ПО "Южный рубеж"
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- Эта экспедиция стала первой в Советском Союзе и за 50 сезонов она ни разу не прерывалась, какие бы сложные времена не переживала страна и сами участники отрядов, - говорит член координационного совета Поискового движения России Владимир Щербанов.

В нынешнем сезоне поисковики обнаружили медаль "За боевые заслуги", которой красноармеец Петр Ларнюк был награжден в августе 1941 года. Бойцу повезло, он не погиб на крымской земле, вышел живым из керченских катакомб, прошел всю войну, сражался под Кенигсбергом и прожил долгую жизнь. Сейчас поисковики разыскивают потомков солдата, чтобы вручить им утерянную в подземельях боевую награду. Еще одной знаковой находкой сезона стал именной котелок с написанной фамилией Карнаухов. Узнать, кто был его владельцем, будет гораздо сложнее.

- В открытых источниках фонда "Мемориал" 33 страницы с именами бойцов, носивших такую фамилию, - рассказал председатель совета регионального отделения Поискового движения России в Крыму Владимир Симонов. - Потребуется большая работа в архивах, чтобы установить, кто из них мог быть в Аджимушкае.

К своему 50-му сезону поисковики проделали колоссальный труд - обобщили и опубликовали все данные, собранные ими за десятилетия кропотливых исследований. Тогда, в первой половине 70-х годов прошлого века, все начиналось с желания захоронить останки солдат Аджимушкая и поисков таинственного архива подземного гарнизона каменоломен. Именно он мог точно указать, кто же почти полгода отчаянно сопротивлялся фашистам, сдерживая их значительные силы, когда пал уже весь Крым. Как звали всех этих героев, из каких частей они были, кто были их командиры, поминутно рассказать о каждом дне сопротивления. Увы, архив не найден и по сей день.

Фото: wikipedia.org
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Но это только добавило поисковикам уверенности в том, что он существует. Еще в 1982-1986 годах работавшие в Керчи поисковики из Одессы составили подробную карту катакомб. Из нее-то и известно, какая часть каменоломен сегодня детально исследована.

- В 1987 году одесситы нашли сейф, в котором было около 100 документов, - рассказал Владимир Щербаков. - Все это вторые экземпляры документов батальона, которые передавали командованию. Находка только подтвердила, что главный архив подземного гарнизона должен быть.

Сегодня поисковикам удалось локализовать место, где наиболее вероятно может скрываться главная тайна каменоломен, так что сенсационные открытия вполне возможно ждут исследователей.

Все последние годы экспедиции в каменоломнях работают благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

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