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Рубрика: Власть

В Крыму назвали условие для визита Зеленского на полуостров

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Президент Украины мог бы посетить Крымский полуостров как обычный турист, предварительно признав российский выбор крымчан. Об этом РИА Новости заявил первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс, комментируя слова украинского лидера о том, что Крым никогда не станет территорией РФ.

Фото: iStock
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По мнению Зеленского, россияне никогда не будут любить полуостров так, как украинцы, и назвал его возвращение под юрисдикцию Украины "вопросом времени".

Первый зампред крымского парламента уверен, что перед таким частным визитом на полуостров со стороны Зеленского было бы нечестным не признать исторический выбор крымчан и взять "курс на сближение" Украины с Россией. Позицию главы соседнего государства Фикс связал с безответственным отношением к трактовкам истории.

- Это исторически русская земля, в девяностых незаконно и временно приватизированная Украиной, - напомнил он и добавил, что украинские олигархи рассматривали Крым как "фирму для получения прибыли и застройки южного берега".

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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