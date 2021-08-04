В Ростовской области на ребенка опрокинулся таз с горящим бензином

В городе Шахты Ростовской области от ожогов погибла пятилетняя девочка, отец которой случайно опрокинул на нее горящий таз с бензином. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК России.

Несчастный случай произошел возле гаража. Мужчина попытался потушить отработанный бензин, который загорелся, и столкнулся со своей дочкой. В результате таз с горящей жидкостью опрокинулся на ребенка. Девочка получила сильные ожоги и была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его расследование находится под контролем областной прокуратуры, начавшей проверку полноты выполнения своих функций родителями ребенка, а также органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.