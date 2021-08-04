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Рубрика: Общество

Челябинские врачи спасли от слепоты новорожденную весом в 920 граммов

Текст: Михаил Пинкус
Челябинские врачи спасли от слепоты недоношенную девочку, родившуюся на 27-й неделе. Необходимую инъекцию в глаза пришлось проводить прямо в палате интенсивной терапии. Из-за тяжелого состояния маленькой пациентки любые ее перемещения были исключены, рассказали в среду в областной детской клинической больнице.
Фото: Пресс-служба ЧОДКБ Фото: Пресс-служба ЧОДКБ
Фото: Пресс-служба ЧОДКБ

Маленькая Александра появилась на свет в перинатальном центре и сразу была помещена в реанимацию. Транспортировка даже на небольшое расстояние такой крохи могла привести к серьезным последствиям. При любом движении падала частота сердечных сокращений и сатурация.

Фото: iStock
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- Транспортировка, даже на реанимобиле, для такого младенца - настоящая катастрофа, - говорит завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Олег Лапин. - Каждая минута дорога - пока ребенок стабилизируется, он может ослепнуть из-за развития ретинопатии недоношенных. Поэтому мы и пригласили офтальмологов прямо к нему в палату.

Сетчатка глаза формируется лишь к четвертому месяцу жизни. При преждевременных родах и влиянии внешних факторов она практически всегда повреждается, что может привести к полной утрате зрения. Ретинопатия возникает у каждого пятого недоношенного младенца, и около восьми процентов из них страдают от ее тяжелых форм.

У маленькой Саши болезнь протекала агрессивно - требовалось немедленное вмешательство. В офтальмологии на принятие решения после постановки диагноза дается трое суток. Но в этом случае обследование и подготовка к операции заняли всего несколько часов.

Фото: iStock
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Операция с помощью лазера оказалось невозможной из-за нетранспортабельности маленькой пациентки, и врачи решили провести инъекцию препаратом, который уже показал высокую эффективность в ЧОДКБ и позволяет значительно сократить риски отслойки сетчатки, а в некоторых случаях и полностью остановить развитие болезни.

- Вся процедура инъекции заняла буквально 3-4 минуты, - сообщили офтальмологи Анна Караваева и Татьяна Калинина. - Для ребенка она прошла безболезненно, в условиях привычного микроклимата, в котором он находится в кроватке-кювезе. То есть максимально комфортно, к чему мы и стремимся на всех этапах выхаживания детей.

В Челябинской области это первый опыт высокоточной инъекции в глаза младенца прямо в палате. Препарат даст врачам необходимое время на стабилизацию недоношенной девочки без риска потери зрения. В дальнейшем, если возникнет необходимость, они смогут провести и лазерную операцию на сетчатке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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