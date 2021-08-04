Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ямала

Красноселькупский и Пуровский районы Ямала затянуло смогом, сильное задымление отмечаете в Новом Уренгое. Как сообщает сегодня региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, всему виной сильные лесные пожары, которые сейчас бушуют на территории Якутии.

Дым на улицах первого по величине города в округе заметили накануне: чувствовался запах гари, ухудшилась видимость на дорогах.

В самом арктическом регионе по данным на среду, четвертое августа, действует два природных пожара на общей площади 6,2 гектаров - оба в Надымском районе. Они уже локализованы и к концу дня, скорее всего, будут потушены полностью.

"Система дистанционного мониторинга Земли Рослесхоза зарегистрировали 9 термических точек, три из них - в районе Нового Уренгоя. Все это - техногенные объекты (факельные установки)", - информирует департамент.