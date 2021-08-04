Как был устроен самый большой молодежный жилкомплекс в СССР

Проект "МЖК-1980" - это две выставки, театральные перформансы и экскурсии, которые рассказывают, как 40 лет назад в Свердловске поставили эксперимент, вылившийся во всесоюзное движение.

Тогда молодому специалисту получить отдельную квартиру было чем-то из области фантастики: в профсоюзной очереди можно было стоять 15-20 лет. Поэтому текучка на предприятиях была достаточно высокой. МЖК помог им закрепить кадры, а парни и девушки получили уникальный шанс построить себе квартиру собственными руками.

Справедливости ради скажем, что самый первый в СССР МЖК появился не на Урале, а в подмосковном Королеве в 1971 году. О нем написала "Комсомолка" - свердловчане настолько вдохновились, что поехали в наукоград разузнать подробности. Возглавил инициативную группу преподаватель УПИ Евгений Королев. Правда, когда он обратился в институт "Свердловскгражданпроект" с просьбой выполнить проектирование молодежного комплекса, получил отказ. Тогда объя­вили конкурс - откликнулось 10 человек, преподаватели и студенты архитектурного института. Их командировали в "Гражданпроект" на стажировку и выделили отдельную комнату.

Екатерина Бухарова - куратор проекта "МКЖ-1980" и дочь одного из тех молодых архитекторов, проектировавших самый крупный в СССР молодежный жилкомплекс.

- Им надо было продумать планировку всей территории. Была идея создать перетекающее пространство: широкий бульвар-реку, куда вливаются ручейки (дорожки, тропинки), - рассказывает она. - Когда человек идет по улице Высоцкого, он видит лесенкой выступающие дома - так жилому массиву пытались придать более затейливую форму. Кроме того, придумали, как суперграфикой разнообразить торцы. Рисунки из стеклянной крошки напоминают листья, цветы.

Экскурсия начинается в сквере Первых строителей МЖК. Слева - первый дом комплекса, его построили всего за год. На одной из плит последнего этажа - знак МЖК в виде бабочки. Справа - амфитеатр. По генплану он не был предусмотрен, но грунт под будущими зданиями вынимали взрывным способом, возникали большие отвалы, их решили превратить в центр встреч.

- Здесь отмечали коллективные праздники, проводили фес­тивали и слеты МЖК, куда приезжали делегаты со всего СССР перенимать опыт. Пика популярности движение достигло в 1985-1987 годах. Каменные башни предназначались для выступлений музыкантов, на них было по три деревянных балкона. Со склоном амфитеатр соединялся деревянным мостиком, - соавтор проекта "МЖК-1980" Людмила Старостова просит нас подключить воображение и сравнить то, что сейчас, со старыми фото. - КОСК "Россия" тоже строился как общественно-культурный центр МЖК. Предполагалось, что в него можно попасть прямо из сквера через специальный вход.

У МЖК-1 было несколько дольщиков. Самые крупные - НПО автоматики, завод электро-автоматики и УПИ. Дольщиком-подрядчиком стал домостроительный комбинат (ДСК). Чтобы попасть в комсомольский стройотряд, сотрудникам этих предприятий надо было сначала выиграть внутреннее соцсоревнование: вести активную общественную жизнь, ходить на субботники и набирать баллы. Когда формировался отряд, туда зачисляли 25 лучших, ускоренно обучали и оформляли на работу в ДСК. При этом с завода или из института не увольняли: место за человеком сохранялось на весь период "отрыва от производства". У первопроходцев трудовая программа длилась примерно 11 месяцев. Тем, кто пришел позже, порой приходилось отрабатывать до 1,5 лет и дольше до получения заветной квартиры.

Получить жилье можно было и за общественную нагрузку, например, за руководство клубом.

- В зарплате люди теряли, могли отстать в карьерном росте по основному месту работы, но, как показал опыт, они получили гораздо больше, чем квадратные метры, - отмечает Людмила Старостова. - Здесь формировалось прогрессивное сообщество. Строительству предшествовала разработка социальной программы, которая включала в себя допобразование и культурный досуг. Кроме жилых домов, детсадов и поликлиники, в МЖК-1 построили станцию детского технического творчества, дом культуры, ФОК, открыли девять бесплатных клубов по интересам для взрослых и около 15 детских. Семьи жили молодые, многие без бабушек: родители могли оставить малыша в клубе после 18.00 под присмот­ром и заняться своим хобби. К сожалению, не успели возвести экспериментальную школу-завод, но учителя-новаторы, которые съехались в Свердловск на конкурс на должность директора учебного заведения, остались здесь и заложили начало прекрасной педагогической традиции.

По словам экскурсовода, это было неординарное для тех лет явление. Во-первых, оно породило много рационализаторов, ведь строила техническая интеллигенция не старше 35 лет. Во-вторых, в МЖК получилось по-настоящему самоорганизованное и самоуправляемое сообщество. Именно по инициативе жителей улицу Риммы Юровской в 1991-м переименовали в улицу Владимира Высоцкого. В-третьих, МЖК показал свою экономическую дееспособность: когда появился хозрасчет, многие его структуры начали зарабатывать, оказывая какие-либо услуги.

Энтузиазм и харизма - вот что отличало строителей уже не коммунизма, но все-таки светлого будущего для себя и своих детей. В МЖК-1 старались создать условия для всестороннего развития, благодаря чему здесь выросли известные музыканты, художники, спортсмены, ученые. Например, гонщик мирового уровня Кирилл Ладыгин начинал карьеру на станции детского технического творчества: там размещался картинг-клуб. В ДК МЖК находилась репетиционная база рок-группы "Чайф": ее фронтмен Владимир Шахрин не только строил близлежащие дома, но и долгое время жил в одном из них.

Архитекторы старались сделать уникальным и дружелюбным каждый двор: маленький водоем с мостиком, крепость-корабль, переходящий в изогнутую насыпь, каменные лабиринты, необычные аттракционы. Красоту и необычность общественных зданий сегодня можно оценить только по старым фото: почти все облицованы современными материалами, помещения оргкомитета и вовсе изменили объем из-за пристроев. За фасадами скрыто то, что в модернизме пытались передать на контрасте цвета и формы.

В МЖК царила удивительная атмосфера добрососедства.

- Во дворе выставляли длинный стол, стелили скатерти, выносили кто чайник, кто самовар, кто плюшки, садились и общались. Это было настолько фантастично: грандиозное содружество людей, - вспоминает Екатерина Бухарова. - Открытое пространство, все доступно, не за забором.

P.S.

Проект "МЖК-1980" разработан "Ельцин-центром" и центром ZAART при содействии застройщиков: "TEN-девелоп-мент", Prinzip и "Атомстройкомплекс". Он станет частью 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Личный опыт

Светлана Добрынина, специальный корреспондент "РГ":

- В МЖК "Комсомольский" я пришла в самый пик развития этого движения: комплекс посещали политические деятели, иностранные делегации. Всем показывали, как жители строят новый социум: не просто подметают во дворах, а моют тротуар до блеска, с каким энтузиазмом занимаются в секциях с детьми, проводят карнавалы. Идеологическая составляющая проекта уже явно опережала строительную, но круг участников все равно был ограничен. Мне пришлось на время забыть основную профессию. Устроилась воспитателем в ведомственный детсад. Днем присматривала за детишками, а вечером в штабе участвовала в разработке проектов для их родителей. Простора для творчества хоть отбавляй: здесь выпускалась своя газета, телепрограмма, работала радиостудия. Все добровольно-безвозмездно. По заключенному контракту после пяти лет работы и активной общественной деятельности я могла претендовать на квартиру. Участие в строительстве также оговаривалось, но на уровне субботников: за месяц энное количество часов. Несмотря на вынужденную смену профессий, для многих МЖК был не принудиловкой, а особым миром, где собрались сплоченные одной идеей. Здесь верили в перемены, поддерживали и голосовали за них. Перемены в стране действительно наступили, а следом рухнул и финансовый механизм МЖК. Когда в 1991-м закончился мой контракт, страна уже переходила на рыночную экономику, которая не предполагала бесплатную жилплощадь. Проскочила чудом, получив только половину предусмотренных договором мет­ров. Многим знакомым не так повезло.