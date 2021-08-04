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04.08.2021 12:07
Рубрика: Происшествия

На Урале упавшая стенка мусорной площадки проломила череп ребенку

Текст: Анна Ласточкина

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в связи с падением на маленькую девочку металлической стенки контейнерной площадки для накопления мусора в деревне Марийские Карши. Прокуратура Ачитского района также начала проверку.

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По предварительным данным, инцидент произошел третьего августа 2021 года днем возле дома на Ленина, 24В.

- В результате падения конструкции девочка 2017 года рождения получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленную рану лобной кости. Ребенка увезли в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга, где ей оказывают медицинскую помощь - говорится в информации облпрокуратуры.

Как рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Специалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы, изучают документы по эксплуатацию и устанавливают ответственных лиц.

В ходе проверки в прокуратуре, в свою очередь, оценят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. А также выяснят, как была смонтирована площадка, как ее содержали.

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