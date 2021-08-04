С карты уральца украли все деньги при перепродаже билетов на концерт

Житель Екатеринбурга попытался перепродать билеты на концерт, которые самому ему не пригодились, но вместо этого лишился всех средств на карте.

С заявлением в полицию 23-летний горожанин пришел накануне. Он рассказал правоохранителям, что разместил объявление о продаже двух билетов, выставил общую цену в четыре тысячи рублей. Через WhatsApp с ним сказалась некая "Анна", попросила отправить покупку через доставку и скинула ссылку, которая внешне выглядела как вызывающая доверие.

"У молодого человека не возникло никаких сомнений. Он заполнил данные карты, указал стоимость, но вместо того, чтобы получить на свой счет эти 4 тысячи, он их лишился - так как это были все деньги, которые хранились на карте, мошенникам не удалось списать с нее больше", - пояснили в отделение по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию, и напоминают: активность мошенников в информационно-телекоммуникационной сфере растет.

"Только за минувшие сутки поступило несколько заявлений о хищениях денег с банковских счетов жителей Екатеринбурга на общую сумму более 6,5 миллионов рублей", - подчеркнули в МВД города.