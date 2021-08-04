Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины

Карты и счета ревдинца заблокировали из-за продажи криптовалюты. Даже после того, как он доказал, что доход легален, банк ограничения не отменил. Лишь через суда уральцу удалось доказать свою правоту и разблокировать счета.

С мая по август 2020 года житель Ревды продавал биткоины на криптовалютных биржах, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Покупатели регулярно переводили на счета деньги, а сам мужчина - списывал с них средства. В августе банк посчитал операции необычными и заблокировал карты и счета. В финансовой организации мужчине объяснили, что сделали это для того, чтобы не допустить вовлечение банка в проведение операций для легализации преступных денег. А также попросили документально объяснить источник денег и смысл операций.

Тогда мужчина предоставил все бумаги, подтверждающие легальный доход, и стал ждать, что счета разблокируют, однако этого не произошло. Ревдинец обратился в банк с претензией и снова предоставил все справки, но ничего не поменялось.

Клиент подал иск, в том числе - о компенсации морального вреда. Суд первой инстанции оставил требования без удовлетворения, и уралец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

- На момент возникновения спора деятельность по купле-продаже криптовалюты не получила законодательного регулирования, но при этом она не запрещена. И поскольку клиент раскрыл экономический смысл операций и указал источник дохода, у банка не было оснований для продолжения блокировки и ограничения обслуживания, - объяснили в пресс-службе.

Коллегия не согласилась с тем, что права истца не были нарушены. Так как на время блокировки мужчине нужно было приходить в офис для совершения операций, а по условиям договора, банк обязан предоставлять услуги и дистанционно. Но в первой инстанции обоснованно отказали в компенсации морального вреда. Дело в том, что истец использовал счета не для тех целей, с которыми закон связывает возможность возмещения из-за нарушения имущественных прав.

В итоге областной суд взыскал с банка пять тысяч рублей судебных расходов и обязал восстановить доступ к дистанционному обслуживанию и разблокировать карты клиента.