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04.08.2021 12:59
Рубрика: Власть

Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой

Текст: Юлия Мякишева

Власти Свердловской области объяснили, почему летом в регионе в несколько раз выросли цены на картофель, морковь и другие популярные овощи.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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⁃ Поднятие цен на эти продукты нетипично для сезона, но этому есть объективные причины. Весной и летом климатические условия были достаточно жаркими. Ритейлеры не смогли вовремя понять эту тенденцию, поэтому выросла цена на овощи. Например, на морковь - до 90-100 рублей за килограмм, - сказал на пресс-конференции председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды заксобрания Сергей Никонов.

Он отметил, что после вмешательства властей в торговых сетях морковь стала стоить около 70 рублей. Также в области раньше обычного развернули ярмарки, на которых даже дачники могут продавать свой урожай. По словам чиновника, в таких местах килограмм корнеплодов можно купить за 60 рублей.

Засуха и последующее повышение цен подвигли заксобрание предложить внести овощи "борщевого набора" в перечень продуктов с минимальной наценкой. По оценке властей, этот список может пополниться в скором времени.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Засуха в России Цены на продукты

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