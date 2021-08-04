Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК

Ученые Тюменского госуниверситета и Института биологии внутренних вод РАН вместе с иностранными коллегами совершили интересное (и потенциально полезное) открытие: в озерах Азии они нашли новые виды одноклеточных, изучение которых позволит понять процессы изменений ДНК и РНК. В перспективе это означает возможность исправления некоторых мутаций, которые приводят к наследственным патологиям. А также - создание лекарств против паразитарных заболеваний.

Простейшие жгутиковые организмы обитают в пресных и соленых озерах Индонезии, Вьетнама и Турции. Исследования показали, что это "родственники" таких паразитов как трипаносомы (вызывает, в частности, сонную болезнь) и лейшмании. Правда, в отличие от них, найденные новые виды не живут в теле хозяина - это хищники, питающиеся другими простейшими.

Кстати, сравнение последовательностей ДНК позволяет предполагать, что подобные обнаруженным в озерах организмам живут и на дне Атлантического океана среди поля гидротермальных источников - так называемого "Затерянного города". Температура воды и ее химический состав здесь идентичен тем, которые были на Земле в момент зарождения жизни.

По словам заведующего лабораторией, доктора биологических наук Дениса Тихоненкова, мир простейших до сих пор изучен весьма слабо, между тем как знания о молекулярных механизмах функционирования клеток и начальных этапах эволюции важны для развития биотехнологий и медицины.

Например, что касается паразитов: променяв "свободный образ жизни" на существование за счет хозяина они потеряли многие гены, отвечающие за формирование обмена веществ, но сохранили возможность питаться самостоятельно.

"Редактирование РНК - широкий круг разнообразных молекулярных процессов модификации РНК. Чаще всего эти процессы происходят в одноклеточных организмах. Для чего им это нужно - до конца не понятно. Но способность управлять этими процессами очень бы пригодились человеку", - цитирует ученого управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Дальнейшее изучение вопроса, в конечном счете, может стать ключом к управлению вредными мутациями, которые приводят, например, к болезни Альцгеймера. Кроме того, результаты исследования в будущем могут помочь разработать препараты против паразитов.