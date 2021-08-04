Ученые рассказали, как агротехнологии спасут урожай при засухе

В Зауралье с 27 июля действует режим ЧС по засухе. При этом нельзя сказать, что ситуация неожиданная для края: он относится к зоне рискованного земледелия. По оценке ученых, здесь каждое второе лето является засушливым или остро засушливым. Но 2021 год - особенный. Сотрудники Курганского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) проанализировали, какая была погода за последние сто лет и пришли к выводу, что такого сочетания практически полного отсутствия осадков и повышенного фона температур в течение первых трех важнейших для растений месяцев еще не было. Для апреля, например, норма среднемесячной температуры исходя из многолетних наблюдений составляет плюс 5,1 градуса. Фактически она была 6,4. Вместо ожидаемых 22-х выпало лишь пять миллиметров осадков. В мае вообще был установлен рекорд: при среднемесячной температуре плюс 13,4 градуса ртутный столбик термометра поднялся до 19,2. При этом выпало всего 0,8 миллиметра осадков - два процента от нормы. Июнь тоже не порадовал дождями. Если где и прошли небольшие, то они погоды не сделали, почву, как надо, не увлажнили.
По словам руководителя Курганского НИИСХ Сергея Гилева, в этом году в более выигрышном положении оказались хозяйства, которые соблюдали агротехнические требования, направленные в первую очередь на максимальное сохранение влаги. Это влагосберегающие приемы обработки почвы, внесение удобрений, причем не только азотных, но и фосфорных, потому что фосфор позволяет сформировать более мощную корневую систему, тем самым в жару растение меньше страдает. Многое зависит от сорта культуры и сроков посева. Так, хуже всего пришлось нынче скороспелым сортам пшеницы, посеянным в ранние сроки. Период вегетации у них короткий и пришелся как раз на те два месяца, когда не было дождей. Если скороспелый сорт посеян в конце мая, соответственно, пострадает меньше. Больше шансов на урожай у тех, кто провел сев средне- и позднеспелых сортов после 15 мая. Они сумели продержаться до июльских дождей, которые улучшили положение растений. Здесь бы очень пригодились уроки курганского селекционера-новатора Терентия Мальцева. Вопреки назойливым кураторам, которые указывали начинать посевную уже в апреле, он раньше 15 мая не давал сеять пшеницу. В сельском хозяйстве Зауралья эти сроки так и называют - мальцевскими.
Большая роль у народного академика отводилась паровым полям.
- Не зря Мальцев говорил, что пар - это как громоотвод, который в условиях засухи спасает урожай, - подчеркивает Сергей Гилев.
Выиграют также те хозяйства, где серьезно занимаются диверсификацией культур. Разные растения ведут себя по-разному. Одним нужны осадки в первой половине вегетации, другим, имеющим стержневую корневую систему, - во второй. Вдобавок ко всему сельхозкультуры должны быть адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям. Ученые постоянно ориентируют сельхозтоваропроизводителей возделывать районированные сорта, а не завозить из других регионов, где условия совершенно другие. Кто-то прислушивается, кто-то нет.
- Думаю, в этом году ряд хозяйств, у которых есть технические возможности провести весь цикл полевых работ, сумел минимизировать негативное влияние погоды, - говорит Сергей Гилев. - Но большинство, к сожалению, не смогло противостоять засухе. Причина, с одной стороны, в слабой технической перевооруженности, с другой стороны, не хватает знаний.
По мнению главы Курганского НИИСХ, нужно продолжать начатые весной обучающие семинары с аграриями, следить за отраслевыми достижениями, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. Не случайно сейчас идут дискуссии о проведении новых научных исследований по технологиям возделывания культур в условиях изменения климата.
Прошедшие дожди спасли часть посевов, но принесли новую головную боль: взошли семена, которые с мая лежали в сухой почве. Полностью вызреть к уборке они не успеют. Специалисты советуют такие поля перевести в кормовую группу. С кормами, кстати, ситуация тоже неоднозначная. По информации на 28 июля, было заготовлено 70 процентов необходимого запаса по отношению к прошлому году. При этом в крупных сельхозпредприятиях этот показатель составляет уже 96 процентов, а в небольших и у фермеров - 44. Некоторые хозяйства, чтобы сохранить поголовье скота, уже закупают корма в соседних регионах, меньше пострадавших от засухи.
- Несмотря на погодные условия, крупные предприятия смогли выдержать все технологии, поэтому с кормами у них получше, - комментирует ситуацию директор департамента АПК Рустам Камалетдинов. - Многие пересеивали культуры. Будем надеяться, что дожди позволят увеличить, по крайней мере, травяную массу и добрать необходимый объем.
Между тем
На Курганском элеваторе уже начали принимать новый урожай: сюда поступило более 2,5 тысячи тонн озимой ржи. Также идет отгрузка урожая прошлого года. Товарное зерно грузят в собственные железнодорожные вагоны. Около трех тысяч тонн отправятся в Тюменскую область и Санкт-Петербург. Всего прием и хранение зерна в регионе ведут 22 элеватора, в том числе два хлебоприемных предприятия.