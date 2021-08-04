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04.08.2021 16:30

Ученые рассказали, как агротехнологии спасут урожай при засухе

Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 176(8527)
По прогнозу департамента АПК, в Курганской области в этом году будет собрано около миллиона тонн зерновых, что почти на треть меньше, чем в 2020-м. Вместе с тем этого количества хватит, чтобы обеспечить население хлебом. Урожай получат те хозяйства, которые соблюдали аротехнологию.
В Свердловской области ввели режим ЧС в 39 муниципалитетах из-за засухи. Это позволит аграриям не возвращать бюджетные субсидии, если урожай окажется низким. Фото: Татьяна Андреева/РГ В Свердловской области ввели режим ЧС в 39 муниципалитетах из-за засухи. Это позволит аграриям не возвращать бюджетные субсидии, если урожай окажется низким. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Свердловской области ввели режим ЧС в 39 муниципалитетах из-за засухи. Это позволит аграриям не возвращать бюджетные субсидии, если урожай окажется низким. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В Зауралье с 27 июля действует режим ЧС по засухе. При этом нельзя сказать, что ситуация неожиданная для края: он относится к зоне рискованного земледелия. По оценке ученых, здесь каждое второе лето является засушливым или остро засушливым. Но 2021 год - особенный. Сотрудники Курганского научно-исследователь­ского института сельского хозяйства (НИИСХ) проанализировали, какая была погода за последние сто лет и пришли к выводу, что такого сочетания практически полного отсутствия осадков и повышенного фона температур в течение первых трех важнейших для растений месяцев еще не было. Для апреля, например, норма среднемесячной температуры исходя из многолетних наблюдений составляет плюс 5,1 градуса. Фактически она была 6,4. Вмес­то ожидаемых 22-х выпало лишь пять миллиметров осадков. В мае вообще был установлен рекорд: при среднемесячной температуре плюс 13,4 градуса ртутный столбик термометра поднялся до 19,2. При этом выпало всего 0,8 миллиметра осадков - два процента от нормы. Июнь тоже не порадовал дождями. Если где и прошли небольшие, то они погоды не сделали, почву, как надо, не увлажнили.

Фото: iStock
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По словам руководителя Курганского НИИСХ Сергея Гилева, в этом году в более выигрышном положении оказались хозяйства, которые соблюдали агротехнические требования, направленные в первую очередь на максимальное сохранение влаги. Это влагосберегающие приемы обработки почвы, внесение удобрений, причем не только азотных, но и фосфорных, потому что фосфор позволяет сформировать более мощную корневую систему, тем самым в жару растение меньше страдает. Многое зависит от сор­та культуры и сроков посева. Так, хуже всего пришлось нынче скороспелым сортам пшеницы, посеянным в ранние сроки. Период вегетации у них короткий и пришелся как раз на те два месяца, когда не было дождей. Если скороспелый сорт посеян в конце мая, соответственно, пострадает меньше. Больше шансов на урожай у тех, кто провел сев средне- и позднеспелых сортов после 15 мая. Они сумели продержаться до июльских дождей, которые улучшили положение растений. Здесь бы очень пригодились уроки курганского селекцио­нера-новатора Терентия Мальцева. Вопреки назойливым кураторам, которые указывали начинать посевную уже в апреле, он раньше 15 мая не давал сеять пшеницу. В сельском хозяйстве Зауралья эти сроки так и называют - мальцевскими.

Большая роль у народного академика отводилась паровым полям.

- Не зря Мальцев говорил, что пар - это как громоотвод, который в условиях засухи спасает урожай, - подчеркивает Сергей Гилев.

Прошедшие дожди спасли часть посевов, но полностью вызреть к уборке они не успеют

Выиграют также те хозяйства, где серьезно занимаются диверсификацией культур. Разные растения ведут себя по-разному. Одним нужны осадки в первой половине вегетации, другим, имеющим стержневую корневую систему, - во второй. Вдобавок ко всему сельхозкультуры должны быть адаптированы к местным почвенно-клима­ти­чес­ким условиям. Ученые постоянно ориентируют сельхозтоваропроизводителей возделывать районированные сорта, а не завозить из других регионов, где условия совершенно другие. Кто-то прислушивается, кто-то нет.

- Думаю, в этом году ряд хозяйств, у которых есть технические возможности провести весь цикл полевых работ, сумел минимизировать негативное влияние погоды, - говорит Сергей Гилев. - Но большинство, к сожалению, не смогло противостоять засухе. Причина, с одной стороны, в слабой технической перевооруженности, с другой стороны, не хватает знаний.

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По мнению главы Курганского НИИСХ, нужно продолжать начатые весной обучающие семинары с аграриями, следить за отраслевыми достижениями, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. Не случайно сейчас идут дискуссии о проведении новых научных исследований по технологиям возделывания культур в условиях изменения климата.

Прошедшие дожди спасли часть посевов, но принесли новую головную боль: взошли семена, которые с мая лежали в сухой почве. Полностью вызреть к уборке они не успеют. Специалисты советуют такие поля перевести в кормовую группу. С кормами, кстати, ситуация тоже неоднозначная. По информации на 28 июля, было заготовлено 70 процентов необходимого запаса по отношению к прошлому году. При этом в крупных сельхозпредприятиях этот показатель составляет уже 96 процентов, а в небольших и у фермеров - 44. Некоторые хозяйства, чтобы сохранить поголовье скота, уже закупают корма в соседних регионах, меньше пострадавших от засухи.

- Несмотря на погодные условия, крупные предприятия смогли выдержать все технологии, поэтому с кормами у них получше, - комментирует ситуацию директор департамента АПК Рустам Камалетдинов. - Многие пересеивали культуры. Будем надеяться, что дожди позволят увеличить, по крайней мере, травяную массу и добрать необходимый объем.

Между тем

На Курганском элеваторе уже начали принимать новый урожай: сюда поступило более 2,5 тысячи тонн озимой ржи. Также идет отгрузка урожая прошлого года. Товарное зерно грузят в собственные железнодорожные вагоны. Около трех тысяч тонн отправятся в Тюменскую область и Санкт-Петербург. Всего прием и хранение зерна в регионе ведут 22 элеватора, в том числе два хлебоприемных предприятия.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Засуха в России

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