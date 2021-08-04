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04.08.2021 15:48

В Челябинской области 97 процентов жилья построят через эскроу-счета

Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 176(8527)
По данным Дом.РФ, Челябинская область занимает первое место среди регионов с объемом строящегося жилья более миллиона "квадратов" по уровню проникновения проектного финансирования. Если в Москве с применением эскроу-счетов возводится всего около 60 процентов жилых домов, в Свердловской и Тюменской областях - 76,3 и 72 процента соответственно, то на Южном Урале - 97,9.

Как пояснили в челябинском минстрое, к переходу на проектное финансирование в регионе готовились загодя. Еще в 2018 году начали разъяснительную работу, организовали встречи с руководителями строительных компаний и банков. Рассказывали, что новый механизм - единственный способ избежать дефицита оборотных средств и приостановки строительства. Сегодня в плюсах уже не сомневаются ни строители, ни покупатели жилья.

К концу года охват отрасли проектным финансированием превысит 85 процентов

- Мы максимально оттягивали этот переход, опасаясь рос­та себестоимости - из-за банковского процента оно казалось неизбежным, - говорит Андрей Аликин, управляющий компании, которая застраивает микрорайон "Вишневая горка". - Однако плюсы неожиданно перекрыли минусы. Во-первых, резко выросли продажи после снятия рисков для дольщиков. Во-вторых, проектное финансирование позволило нам не зависеть от сезонного спроса и вовремя рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, а это хорошие скидки. В-третьих, такая форма работы сделала бизнес более прозрачным и улучшила всю конъюнктуру рынка.

Фото: yuliya / istock
Как застройщики обходят счета эскроу

Что касается кредитов на строительство, теперь они обходятся компании вдвое дешевле.

- Теперь застройщики не зависят от сроков продажи квартир, а банки финансируют строительство с учетом выбранного самими строителями варианта проектного финансирования, что позволило сократить сроки ввода, - сообщил заместитель главы регионального минстроя Кирилл Мозгалев. - Граждане получили дополнительную гарантию защиты своих вложений. Прозрачность системы не дает возможность использовать привлекаемые ресурсы не по назначению.

В случае банкротства строительной компании дольщики могут вернуть средства на счетах эскроу полностью, а в случае отзыва лицензии у банка - в размере страхового покрытия (до 10 миллионов рублей). Застройщики, в свою очередь, впервые получили возможность приобретать участки за счет кредитов. Это сократило издержки на начальной стадии и позволило быстрее запускать новые проекты, считают в фонде Дом.РФ. Даже в сложных условиях пандемии эскроу-счета позволили без особых проблем достраивать и вводить начатые ранее дома.

К концу года, по прогнозам аналитиков, объемы строительства по проектному финансированию в стране превысят 85 процентов (сейчас показатель равен 64,3. - Прим. ред.), а до конца 2022 года - 95 процентов. В оставшиеся пять войдут долгострои и отдельные объекты, которые возводятся за счет собственных средств девелоперов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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