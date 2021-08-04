В челябинском аэропорту оказались самые дорогие в стране телетрапы

Аэропорту имени Курчатова придется пересмотреть тарифы на использование телескопических трапов. Антимонопольщики пришли к выводу о необоснованно высокой цене их почасовой аренды и выдали авиапредприятию предписание об устранении выявленных нарушений.

- По результатам изучения ценовой политики аэропортов выявлено, что стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа в аэропорту Челябинска является самой высокой по сравнению с другими аэропортами РФ, - сообщила руководитель регионального УФАС Анна Козлова. - Тариф за использование телескопического трапа здесь составляет 23 тысячи рублей час, во всех остальных аэропортах подобная услуга предоставляется по цене от двух до 21 тысячи рублей в час.

К примеру, в соседнем Екатеринбурге "рукава" предоставляются перевозчикам по цене вдвое ниже - 10 тысяч 296 рублей в час. И не понятно, насколько обоснован такой высокий тариф в Челябинске, где телетрапы появились в ноябре 2019 года, после строительства и введения в эксплуатацию нового терминала аэропорта.

В итоге от высокой цены страдали пассажиры. Авиакомпании не использовали новое комфортное оборудование, предпочитая подвозить пассажиров к борту самолетов автобусами.

- Пользоваться ли услугой по предоставлению телетрапа, предприятия решают, исходя из собственных расчетов, - пояснили ранее в пресс-службе челябинского аэропорта. - У работающих на региональных рейсах самолетов, например, есть откидная дверь с собственным трапом. Лоукостеры телетрапами тоже принципиально не пользуются. Кроме того, телетрап не заказывают, если самолет остается в аэропорту на длительную стоянку.

По результатам расследования УФАС предписала аэропорту устранить нарушения до 13 августа. Причем не просто скорректировать тариф, но и представить его экономическое обоснование. Однако в авиапредприятии это предписание обещали прокомментировать лишь после 13 августа.

Гипотетически, его можно попытаться обжаловать в суде. Тем более, что даже корректировка тарифа не спасет аэропорт от административной ответственности за уже допущенное нарушение.

Решение будет вынесено 31 августа, отметили в УФАС. Аэропорту грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Должностным лицам - до 20 тысяч рублей.