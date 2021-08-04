В Тюменской области юноша отравился мухоморами, съеденными из интереса

В Ишиме молодого человека спасли после отравления мухоморами. Медики просят быть внимательнее при употреблении грибов и дают советы, как в подобном случае помочь человеку до приезда "скорой".

"18-летний житель Ишимского района попробовал мухоморы сознательно из интереса. Врачей к нему вызвали соседи, увидев, что парень бьется в судорогах", - рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы №4.

Юного "экспериментатора" доставили в приемное отделение, промыли желудок. Молодой человек, почувствовав себя лучше, от госпитализации отказался.

"Какими бы целебными свойствами не наделяла мухоморы народная молва - рисковать жизнью не стоит. При сильной интоксикации есть риск летального исхода из-за развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - напоминают медики.

Наиболее часто встречающиеся признаки отравления: резкая слабость, сильная тошнота, рвота, усиленное слюнотечение, головокружение и головная боль. Реже - брадикардия (нарушение сердечного ритма), спазмы живота, помутнение зрения, судороги, диарея, бред и галлюцинации.

"До приезда "скорой" можно в домашних условиях промыть желудок пострадавшему: ему нужно выпить около литра воды, после чего вызвать рвоту. Повторять, пока вода не будет выходить прозрачной", - советуют специалисты, и подчеркивают: поступать так можно только в том случае, если ядовитые грибы съел взрослый.

Если мухомором отравился ребенок, особенно маленький, промывание должен делать только медработник. А в качестве первой помощи малышу можно дать любой абсорбент (активированный уголь, например).