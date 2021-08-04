За рубежом резко вырос спрос на ямальский газ

Газпром, на который приходится львиная добыча природного газа в стране, в июле показал наилучший ежемесячный результат за последние 13 лет и продолжает наращивать темпы. Как ожидается, в нынешнем году в Ямало-Ненецком автономном округе объем добычи превысит исторический максимум. Между тем Европа ощущает острейшую нехватку запасов голубого топлива, и оно дорожает изо дня в день.

Во многом это следствие природных катаклизмов: как при чрезмерно низких, так и при слишком высоких температурах потребление энергоресурсов увеличивается. Зима выдалась суровой для стран ЕС, газа им понадобилось больше обычного. К тому же экономика пос­ле "пандемийного провала" неплохо восстанавливается. Газовые хранилища Европейского сообщества опустошались быстро, а восполняются медленно. В России потребление также ощутимо выросло. В силу горячего мирового спроса и на трубопроводный, и на сжиженный природный газ (СПГ) его стоимость взлетела. Сейчас спотовые цены превышают 500 долларов за тысячу кубов.

Добыча не стоит на месте. На месторождениях Газпрома за семь месяцев она выросла в годовом исчислении на 18,4 процента. Поставки в дальнее зарубежье в этот период выросли еще больше - на 23,2 процента, чуть-чуть не дотянув до рекордных показателей 2018 года. Свыше 80 процентов российского газа извлекается, как известно, из недр Ямала. В нынешнем столетии в автономном округе планка добычи колебалась между 500 и 600 миллиардами кубов. В 2021-м, по оценкам правительства ЯНАО, она может подняться до 640.

Ресурсная база региона колоссальная. Хотя залежи Пур-Тазовского сырьевого района, долгое время служившего фундаментом отрасли, близки к истощению, запасы на суше и шельфах Заполярья позволяют развивать добычу еще десятки лет. Одно лишь Бованенковское мес­торождение способно ежегодно давать 130-135 миллиардов кубов. А весь газовый клас­тер полуострова при полной загрузке - 360.

Сергей Меньшиков, сегодня руководитель ключевого департамента холдинга, а прежде гендиректор дочернего предприятия в ЯНАО, восемь лет назад запустил добычу на Бованенково и теперь реализует стратегию дальнейшего освоения полуострова. Все идет по плану: следом за Бованенковским в ближайшие годы начнется разработка примыкающих к нему Харасавэйского и Крузенштернского месторождений.

Проблем с наполнением магистральных газопроводов не предвидится, подтверждает эксперт в сфере ТЭК Михаил Крутихин. Вместе с тем, по его мнению, именно в ЯНАО необходимо оптимально последовательно наращивать мощности по выпуску сжиженного. Здесь "Новатэк" с участием зарубежного капитала успешно воплотил в жизнь один проект по производству и транспортировке СПГ, взялся за второй - газа хватит всем.

Пока не совсем ясно, как нед­ропользователи распорядятся щедротами полуострова в среднесрочной и отдаленной перспективе. Осенью федеральное правительство намерено рассмотреть различные экономические сценарии комплексного освоения ресурсов Ямала, пре­дусматривающие, помимо СПГ-производств, строительство газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса.

Прямая речь

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО:

- Регион обладает 147 триллионами кубометров начальных суммарных ресурсов природного газа. Что почти в десять раз больше, чем было извлечено из недр почти за полвека. Только полуостров Ямал располагает подготовленными разведанными запасами в размере более 17 триллионов кубов. С развертыванием строительства заводов по сжижению газа округ становится главным производителем СПГ в России, и с точки зрения внутренней экономики обретает дополнительную устойчивость к колебаниям мировых цен на углеводороды.