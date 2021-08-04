Река удовольствия: Корреспондент "РГ" сплавился на плоту по Дону

Спустившись на плоту по Дону, корреспондент "РГ" испытал редкое и оттого особенно сладостное для горожанина чувство отрешенности от житейской суеты, полюбовался пейзажами Ледникового периода, пережил несколько неопасных приключений и вернулся домой довольный и недовольный одновременно. Довольный, потому что это было волшебно. Недовольный оттого, что оно закончилось.

Туристический плот - платформа 6х12 метров, стоящая на трех десятках пустых 200-литровых бочек. На дощатой палубе палатки, рундуки с посудой и другим необходимым скарбом, стол и мангал. Над ними навес, куда ведет узкая лесенка - там шезлонги и солнечная батарея, питающая аккумулятор, от которого можно заряжать гаджеты. Впрочем, толку от них на реке мало - сети нет почти нигде. Но в том и прелесть - я испытал редкое чувство уединенности вдали от житейской суеты. Когда ты один на один с собой и рекой, мимо медленно проплывают меловые горы, не изменившиеся со времен Ледникового периода, тишину нарушают лишь редкие моторки, крики птиц да неумолчный стрекот сверчков по берегам. Вечером плот пристает к берегу, на зеркальную гладь большой реки падает румянец заката, а на синем небе появляются первые звезды.

- Обязательно поднимитесь ночью на верхнюю палубу, - посоветовал основатель фирмы "Донплот" Александр Макаров. Я поднялся и обомлел. Такого звездного неба не увидишь ни на одном морском курорте. Среди дикой степи нет света домов и уличных фонарей, воздух прозрачен и в безоблачную погоду ночное небо напоминает черный бархат с густо рассыпанной по нему алмазной пылью, среди которой сверкают крупные бриллианты созвездий. Меж ними движутся спутники, подмигивают огоньками самолеты, пролетают искры метеоров… В общем, я пролежал в шезлонге, глядя вверх, больше часа.

Просыпаешься на реке рано: часов в шесть пройдет мимо рыбацкая моторка, волна от нее гулко ударит в пустые бочки. День бесконечен: кажется, уже пора обедать, а на часах 10, - это называется "речное время". При этом не скучно: можно ловить рыбу, купаться и загорать на верхней палубе, учиться речному делу - не с первого раза, но я освоил забрасывание ведра в воду так, чтобы оно набиралось полным. Секрет в том, чтобы кидать его дном вверх.

- Только не надо надевать темляк веревки на руку. Ведро может зацепиться за корягу и выдернуть человека за борт, - предупредил шкипер Иван Письменский.

Разглядывать неспешно плывущие мимо берега можно бесконечно. Меловые обрывы точно такие же, как 20 тысяч лет назад, когда пришедший с севера ледник нагреб перед собой гору отложений с бывшего морского дна, остановился здесь и растаял, образовав русло будущей реки. Глиняные береговые откосы испещрены дырками ласточкиных гнезд. Некоторые отверстия покрупнее, и грунт под ними разрыт - здесь до ласточек пытались добраться лисы. У воды отпечатки копыт косуль и лосей, сидят у своих хаток бобры. Движется плот бесшумно, и они не пугаются, лишь провожают нас сонными взорами. В небе весь день парят канюки, искусные рыбаки. На закате на огромные прибрежные дубы прилетают в свои гнезда аисты. Ночью то и дело раздаются гулкие всплески - в Дону играет крупная рыба.

Рыбалка с плота - отдельная песня, многие только ради нее и отправляются в плавание. На моих глазах за какие-нибудь полчаса с четырех закинутых удочек сняли трех сазанов: одного огромного, килограммов на 10, и двух помельче, килограмма по три каждый. На четвертый крючок попался краснокнижный судак, его отпустили. А сазаны на стоянке превратились в уху и жареху.

P.S. У сплава на плоту есть только один недостаток - цена. Аренда плота для команды из 8 человек обойдется в 20-30 тысяч рублей в сутки. Еще 25 тысяч нужно будет оставить в залог. Присутствие на борту шкипера добавит к цене 3000 рублей.