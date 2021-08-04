РФ потребует на Генассамблее ООН объективно расследовать катастрофу МН-17

На 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке 14 сентября, российская делегация будет настаивать на объективном расследовании крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом, которое произошло 14 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Настаиваем на полном, скрупулезном и независимом международном расследовании катастрофы рейса МН-17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов и в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - заявили на Смоленской площади. В дипведомстве настаивают, что техническое расследование причин катастрофы рейса МН-17, который проводил Совет по вопросам безопасности Нидерландов, как и расследование Совместной следственной группы, этим требованиям не отвечают.

В российском МИДе также призывают к прямому диалогу между Киевом и Донбассом и к выполнению всеми сторонами конфликта Минских соглашений. Кроме того, РФ на площадке ООН собирается призвать Украину к "расследованию всех случаев насилия в отношении гражданского населения и журналистов", которые произошли за последние семь лет со времен "майдана", и потребовать привлечения виновных к ответственности.