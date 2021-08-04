РФПИ подтвердил безопасность комбинации "Спутника Лайт" с другими вакцинами

Сочетание первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") с другими препаратами от COVID-19 демонстрирует высокие показатели безопасности. Об этом сообщили в РФПИ на основании результатов исследования для оценки иммуногенности и безопасности комбинированного применения первого компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm и Moderna в Аргентине

В ходе исследования вакцина "Спутник Лайт" применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй инъекции.

"Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией", - отметили в РФПИ.

В Фонде добавили, что безопасными признаны все комбинации, примененные в ходе исследования.

Вакцина "Спутник Лайт" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий.