"Роскосмос" объяснил нештатное включение двигателей "Науки"

Незапланированное включение двигателей модуля "Наука" после стыковки с МКС произошло из-за того, что система управления модулем посчитала, что он все еще был в полете. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, Международная космическая станция при этом не была повреждена, однако проявление последствий инцидента в будущем не исключено, за этим будут следить специалисты.

Модуль "Наука" был запущен 21 июля с космодрома "Байконур" ракетой-носителем "Протон-М", 29 июля он причалил к нижнему узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Это крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная в космос Россией.