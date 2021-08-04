Россия направит миллион долларов в фонд ЮНЕСКО на поддержку СМИ

Правительство России направляет миллион долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, который занимается защитой свободы выражения мнений и поддержкой независимых СМИ в развивающихся странах. О выделении средств сообщил МИД России.

Средства поступят на счет организации с 2022 по 2025 год, по 250 тысяч долларов ежегодно. Они пойдут на реализацию медийных проектов в странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

"Ключевыми направлениями работы станут укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса. Предполагается, что в реализации конкретных инициатив примут участие ведущие российские СМИ и журналистские объединения", сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД также напомнили, что Москва была одним из инициаторов создания Программы развития коммуникаций, утвержденной Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1980 году.