Россия наращивает экспорт рыбной продукции

Минтай, креветки и прочие морепродукты стали драйверами развития продовольственной экспансии на зарубежные рынки. Объем их экспорта в прошлом году вырос на 5,6 процента - до 2,2 миллиона тонн.

Но эти успехи еще предстоит закрепить и развить. Россия с ее уловами имеет все шансы занять лидирующие позиции. Секрет уже достигнутого успеха, как отмечают эксперты, прост - рыбакам и производителям морепродуктов оказываются различные финансовые и нефинансовые меры поддержки в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". И эта работа продолжится.

На Камчатке уже стал традиционным конкурс "Экспортер года". По оценке губернатора края Владимира Солодова, это хороший способ продемонстрировать успехи наших экспортеров, рассказать о них всей России и зарубежным партнерам.

В прошлом году победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" стало рыбоперерабатывающее предприятие "Максимовский". Оно поставляет мороженую рыбопродукции в Южную Корею, Японию, Китай и Молдову. Несмотря на коронавирусные ограничения, затронувшие в 2020 году всю мировую торговлю, "Максимовский" сохранил положительную динамику экспорта.

Второе место в конкурсе - у известного в Камчатском крае рыбодобывающего и перерабатывающего предприятия "Дельфин". Среди всех конкурсантов у него самый большой пул иностранных покупателей. А вот в номинации "Прорыв года" победителем признана компания "Камчаттралфлот". Она впервые вывела на экспорт мороженую рыбопродукцию, рыбную муку и рыбий жир. Странами экспорта стали Южная Корея, Вьетнам и Нидерланды.

Но это не только признание и аплодисменты. Для победителей конкурса Центром поддержки экспорта Камчатского края подготовлено несколько призов. Лауреаты смогут выбрать тот, который им необходим для дальнейшего раскрытия потенциала. Среди призов - индивидуальный стенд, приобретение авиабилетов или оплата гостиницы на международной выставке. А также обучение деловому английскому языку и многие другие.

Одним из лидеров экспорта продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных стала Московская область

А много это или мало, скажем, участие в международной выставке? Вот что об этом говорит руководитель рыбоводческого комплекса "Тамбовский осетр" Алексей Овсянников:

- Мы запустились три года назад. Наладили процесс выращивания от икринки до взрослой рыбы. Выпускаем продукты холодного и горячего копчения, рыбные полуфабрикаты, субпродукты и рыбные снеки. Запустили вторую очередь комплекса. И стали уже задыхаться со сбытом. И тут нам плечо подставил центр поддержки экспорта Тамбовской области. Благодаря ему мы стали участниками международной выставки. Представили там свою продукцию. И... у нас появились новые контракты.

Речь идет о Международной выставке оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo 2021. Она проходила в Москве. Были на ней и представители Московской области. Этот регион стал одним из лидеров экспорта продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. В прошлом году Подмосковье поставило за рубеж 5,4 тысячи тонн продукции. Основными покупателями стали Китай, Германия, Грузия, Киргизия, Корея, Литва. Всего 15 стран.

Комментарий

Грузите филе тоннами

Григорий Волошин, замдиректора Центра экономических исследований рыбного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии:

- Безусловно, для рыбной отрасли приоритетом остается отечественный рынок. Для повышения разнообразия и доступности продукции для наших потребителей не только строят новые заводы, но и развивают отраслевую инфраструктуру.

В то же время, закрывая внутренние потребности по основным видам продуктов питания, мы стремимся наращивать их поставки за рубеж. За последние 10 лет объем российского вылова увеличился более чем на 930 тысяч тонн, или на 23 процента, и составил по итогам 2020 года 4,97 миллиона тонн. Основной объем поставок на экспорт составляет, конечно, мороженый минтай. Да и в целом на мороженую рыбу приходится пока 85 процентов поставок.

Однако сейчас отрасль целенаправленно уходит от сырьевого экспорта и увеличивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью - стремится поставлять готовую продукцию, а не сырье. Доля филе в структуре экспорта увеличилась до 8 процентов. Конечно, это еще начало пути.

70 процентов - столько составит реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году по сравнению с 2020-м благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт"

И сейчас все делается для того, чтобы заинтересовать производителя в экспорте готовой продукции. Тем компаниям, которые строят современные суда с безотходными рыбоперерабатывающими фабриками и береговые заводы, государство предоставляет дополнительные квоты на вылов рыбы. С использованием этого механизма уже построено и сдано заказчикам пять судов, построено 19 заводов общей мощностью 650 тысяч тонн. Реализация остальных проектов в рамках первого этапа обеспечит еще 2,6 миллиона тонн перерабатывающих мощностей. Это более 50 судов, включая супертраулеры, и еще пять береговых заводов.

Кроме того, поставщикам рыбной продукции доступны все основные инструменты в рамках государственной программы поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров. В их числе компенсация 25 процентов затрат на строительство предприятий по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. Предоставление субсидий на компенсацию до 30 процентов затрат на транспортировку продовольственной продукции и возмещение до 50 процентов затрат на сертификацию продукции. А также субсидирование кредитов, привлекаемых для развития производства продукции рыболовства и рыбоводства, строительство объектов портовой инфраструктуры с холодильными мощностями.

Также государство помогает экспортерам в открытии новых рынков сбыта. Для налаживания деловых контактов уже несколько лет российские участники рыбного рынка под эгидой Росрыболовства участвуют в крупнейших международных отраслевых выставках. Ежегодно в России стали проводить Международный рыбопромышленный форум и выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В нынешнем году это объединенное мероприятие состоится в четвертый раз. Уже традиционно в нем участвуют компании и официальные делегации из ведущих рыбных стран. На площадке форума и выставки можно не только обсудить актуальные проблемы, но и достичь предметных деловых договоренностей.

Поэтому события, связанные с пандемией, хотя и затормозили поставки минтая в Китай, но в то же время придали ускорение смене экспортной политики. Сейчас отрасль нацелена на поступательную географическую и продуктовую диверсификацию поставок. За первые четыре месяца значительно выросли объемы поставок российской рыбной продукции в Японию, Южную Корею, страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки. К примеру, экспорт в Южную Корею и Японию вырос вдвое, в Республику Нигерию - почти с нуля до 21 тысячи тонн. В этом году среди наших импортеров появились Бенин, Гана, Бенин, Кот-д Ивуар, Панама и другие государства.

Справка "РГ"

Новые данные научного рейса подтвердили появление суперурожайного поколения охотоморской горбуши, сообщает Росрыболовства на своем официальном сайте.

Во всех районах съемки учтено более 980 миллионов экземпляров лососей. 92 процента пришлись на долю горбуши. Традиционно второе место среди лососей, как по численности, так и по биомассе занимала кета. Также в южных и юго-восточных районах были обнаружены плотные скопления скумбрии и дальневосточной сардины иваси.

Научный рейс проводили ученые ФГБУ "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" в северо-западной части Тихого океана с начала июня по середину июля на научно-исследовательском судне "ТИНРО", уточняет объединенная пресс-служба Росрыболовства.