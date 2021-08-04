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Рубрика: Общество

Россияне получат персонального медицинского помощника

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Платформа по диагностике состояния здоровья, которая станет персональным медицинским помощником, будет запущена в России к 2024 году. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, платформа будет ориентирована на вспомогательную диагностику. "Это будет дополнительный мониторинг, система будет отслеживать состояние человека, если начинаются какие-то отклонения, и давать сигнал", - пояснил он. Белоусов добавил, что в первую очередь помощник будет опробован для диагностики людей с гипертонией, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Руководитель Инфраструктурного центра "Хелснет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова отметила, что новая система будет вводиться в эксплуатацию постепенно. Так, версия 1.0 начнет разворачиваться в ближайшее время, она подразумевает работу с существующими устройствами (например, глюкометрами). "Медицинские устройства будут закреплены за врачом. Данные будут передаваться в общую платформу и связываться с медкартой пациента. Врач сможет отслеживать критические показатели. Кроме того, система при помощи искусственного интеллекта может спрогнозировать ухудшение состояния здоровья человека, что позволит врачу принять превентивные меры", - рассказала Галямова "РГ".

Власти рассчитывают, что к 2030 году доля пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, обеспеченных дистанционным мониторингом состояния здоровья, должна составить 50%. К тому же сроку подобные технологии должны будут использовать все медицинские учреждения.

Кстати

Белоусов рассказал и о планах по развитию беспилотного транспорта. Так, после 2025 года власти рассчитывают запустить первый маршрут для морских судов - между портом Усть-Луга в Ленинградской области и портами Калининградской области. Внутри портов этими "беспилотниками" будет управлять человек.

Второе направление - беспилотные перевозки грузов на трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. Их могут запустить в первом квартале 2024 года, в этом случае человек также будет находиться в кабине и сможет вмешиваться в управление при аварийной ситуации. "Безопасность такого автомобиля на порядок выше, чем когда за рулем сидит "дядя Вася". Беспилотник не устает, не нервничает, строго выполняет Правила дорожного движения. Но должна быть четкая связь, отработано техническое зрение", - подчеркнул Белоусов.

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