Россияне смогут с 2022 года регистрировать права на недвижимость через Госуслуги

Начиная со следующего года, россияне смогут регистрировать права на недвижимость через портал госуслуг. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что все виды выписок в электронном виде планируется сделать доступными на едином портале уже до конца года. Таким образом, уже в следующем году у граждан появится возможность регистрации прав кадастрового учета также через Госуслуги.

Самые востребованные выписки из ЕГРН уже доступны в электронном виде, добавил он. Это сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости. "Это порядка 90% всех запросов, которые приходят к нам", - уточнил Скуфинский.

Также он отметил, что ведомство уделяет огромное внимание электронной ипотеке - ее доля составляет уже почти 50%. "До конца года мы планируем обеспечить этот показатель на уровне 60%, - продолжил глава Росреестра. - И хочу подчеркнуть, что это будет уже в три раза превышать показатель национального проекта, установленный на 2021 год".