Российские военные впервые осваивают китайскую технику

Впервые российские военнослужащие начали осваивать современные образцы военной техники и вооружения Народно-Освободительной армии Китая. Знакомство с новинками идет в рамках подготовки совместных российско-китайских учений "Взаимодействие-2021".

К изучению китайских бронемашин и танков военнослужащие Восточного военного округа приступили на базе боевой подготовки "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая.

Как рассказал начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев, занятия для российских военных проводят военнослужащие-инструкторы сухопутных войск Китая. По его словам, современные образцы военной техники и вооружения Народно-Освободительной армии Китая осваиваются впервые.

Наши военнослужащие учатся вождению и применению вооружения на среднем колесном танке и бронемашине китайской армии. "Освоение техники проходит в несколько этапов с проведением теоретической подготовки, занятий на электронных тренажерах, а также практического вождения и стрельбы", - отметил Гордеев.

Для наших военных как проводят индивидуальные тренировки, так и ведется отработка навыков в составе подразделений.

"В ближайшее время состоится ряд практических тренировок с участием подразделений как российских, так и китайских войск. Также в них примут участие авиационные подразделения", - подчеркнул Гордеев. Учения пройдут с 9 по 13 августа в Китае.